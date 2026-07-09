Горят нефтебазы, поражены 14 судов: Силы обороны мощно ударили по объектам РФ

Каждый день затягивания Кремлем боевых действий в Украине приносит ощущение войны в Россию.

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Силы обороны нанесли удар по ряду важных для РФ объектов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Украинские военные за одну ночь нанесли удар по двум российским нефтебазам

В результате атаки Сил обороны поражено 12 танкеров РФ

На нефтеналивном терминале России после атаки возник пожар

Силы обороны Украины выполняют план дальнобойных санкций в ответ на затягивание войны и удары страны-агрессора России. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, бойцы СБУ нанесли удары по двум нефтебазам - в Ставрополе и Твери. Обе находятся примерно в 500 километрах от линии фронта. Также подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по резервному хранилищу для накопления и хранения топлива на расстоянии около 800 километров от линии фронта.

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"В российской Уфе были применены санкции в отношении нефтеперекачивающей станции, расположенной почти в 1500 километрах от нашей границы. А также были нанесены удары по нефтеналивному терминалу в Ростовской области, расположенному примерно в 200 километрах от линии фронта", - добавил глава государства.

Скриншот из Telegram-канала Главред

Смотрите видео о последствиях атаки Сил обороны:

Украина снижает военно-экономический потенциал РФ

В Генштабе ВС Украины сообщили, что в ночь на 9 июля также были поражены 12 танкеров, один буксир и один сухогруз РФ в акватории Азовского моря. Масштаб нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

"Пострадавшие суда использовались, в частности, для снабжения горюче-смазочными материалами группировок войск Российской Федерации, а также для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций. Они обеспечивают экспорт энергоносителей, что является одним из ключевых источников финансирования войны против Украины", - говорится в сообщении.

Что касается поражения нефтеналивного терминала "Юг Руси" в Батайске Ростовской области, в Генштабе отметили, что в районе предприятия зафиксирован пожар.

Указанный объект обеспечивает перевалку нефтепродуктов для экспорта и используется для снабжения горюче-смазочными материалами группировок войск РФ на южном направлении, а также для получения валютных поступлений, направляемых на финансирование вооруженной агрессии против Украины.

Также был поражён склад боеприпасов противника в районе Сорокиного Луганской области.

Когда Украина начнет наносить удары по РФ баллистическими ракетами

Главред писал, что, по прогнозу соучредителя и главного конструктора украинской оборонной компании Fire Point Дениса Штилермана, осенью 2026 года Украина начнет испытывать собственную баллистическую ракету по целям на территории России.

Появление украинской баллистической ракеты может существенно расширить возможности по поражению стратегически важных целей РФ. Сейчас для начала испытаний осталось лишь протестировать двигатель.

Удары по объектам РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 9 июля несколько регионов России потрясла очередная волна взрывов из-за налета беспилотников. Под ударом оказались объекты топливно-энергетического комплекса, в результате чего на двух нефтебазах вспыхнули масштабные пожары.

Ранее, 7 июля, Москву и Московскую область атаковали беспилотники, из-за чего ряд аэропортов столицы РФ ввел ограничения на прием и отправку рейсов.

Накануне стало известно, что Силы обороны Украины нанесли удар по двум НПЗ, пункту дислокации ракетной бригады и терминалу перевалки нефтепродуктов в Крыму.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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