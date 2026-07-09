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Символ бабочки на стиральной машине: почему его нельзя игнорировать

Константин Пономарев
9 июля 2026, 13:38
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Всего одно действие может продлить срок службы одежды. Узнайте, что означает "бабочка" и какие вещи лучше стирать в этом режиме.
Современные стиральные машины оснащены десятками режимов
Современные стиральные машины оснащены десятками режимов / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube, Pexels

Вы узнаете:

  • Что означает символ бабочки на стиральной машине
  • Какая привычка делает деликатную стирку почти бесполезной
  • Для каких тканей режим с бабочкой подходит идеально

Многие владельцы стиральных машин хотя бы раз замечали на панели управления значок в виде бабочки, но далеко не все знают, для чего он нужен. Из-за неправильного выбора этой программы одежда может потерять форму, сесть после стирки или даже повредиться.

Современные стиральные машины оснащены десятками режимов, рассчитанных на разные типы тканей. Каждый из них имеет свои особенности температуры, скорости вращения барабана и интенсивности отжима. Именно поэтому выбор подходящей программы играет ключевую роль в уходе за вещами. Об этом пишет Click.ro.

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Что означает символ бабочки

Значок бабочки обозначает режим для деликатных тканей. Он предназначен для стирки натурального шелка, кружева, тонкого нижнего белья, тюля и других материалов, которые легко повредить при обычном цикле.

Во время такой программы барабан вращается значительно медленнее, чем в стандартных режимах. Вместо интенсивного перемешивания белье аккуратно покачивается, что помогает снизить трение и защитить волокна ткани.

Значок бабочки обозначает режим для деликатных тканей
Значок бабочки обозначает режим для деликатных тканей / Фото: Социальные сети

Кроме того, вода обычно нагревается не выше 30 градусов, а отжим либо полностью отключается, либо выполняется на минимальных оборотах. Это помогает избежать деформации, появления заломов и усадки вещей.

Самая распространенная ошибка пользователей

Специалисты отмечают, что многие допускают одну и ту же ошибку, перегружая барабан во время использования деликатного режима.

Такая программа рассчитана на небольшое количество белья (примерно до 1–1,5 килограмма). Если загрузить слишком много вещей, они хуже прополощутся, останутся слишком влажными после завершения цикла, а качество стирки заметно снизится.

Для дополнительной защиты деликатных изделий рекомендуется использовать специальные сетчатые мешки для стирки. Они уменьшают риск механических повреждений и помогают сохранить первоначальный вид одежды.

Почему режим подходит не для всех вещей

Несмотря на бережное отношение к тканям, режим с символом бабочки не считается универсальным. Он плохо справляется с сильными загрязнениями, поскольку использует короткий цикл стирки, низкую температуру воды и щадящее вращение барабана.

Если на одежде есть стойкие пятна, специалисты советуют заранее обработать их подходящим пятновыводителем. При этом важно выбирать средство с учетом типа ткани, чтобы не повредить материал.

Ранее Главред писал о том, почему летом воняет стиральная машина. Высокая температура и частые стирки могут вызвать неприятный запах. Простые советы помогут вернуть свежесть и чистоту.

Также сообщалось о том, что черный налет в ванной исчезнет за час. Если заметить проблему на ранней стадии, избавиться от нее можно с помощью простых средств, которые есть практически на каждой кухне.

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Об источнике: Click.ro

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