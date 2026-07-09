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Круче котлет и отбивных: рецепт мясных бризолей из фарша за 15 минут

Анна Косик
9 июля 2026, 12:15
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Рецепт не очень популярного, но очень сочного и вкусного мясного блюда.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 2-4 порции
Кухня Кухня Интернациональная
бризоли
Как приготовить вкусные бризоли / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Чтобы не готовить каждый день на ужин котлеты или отбивные, можно разнообразить рацион семьи очень вкусным и интересным блюдом из фарша - мясными бризолями.

Главред узнал , что рецептом этого блюда в TikTok поделилась украинская блогерша Алена Карпюк.

Мясные бризоли - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Вафли
  • Фарш
  • Лук 1 шт.
  • Яйца 2 шт.
  • Специи

Фарш смешиваем с измельченным в мясорубке луком и специями. Затем на вафлю для бризолей выкладываем мясную начинку и накрываем ее другой вафелькой.

Бризоли обмакиваем в взбитые яйца и обжариваем на смазанной маслом сковороде с обеих сторон примерно по 4 минуты. После этого выкладываем на салфетку, чтобы удалить лишний жир.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

@alionakarpiuk Бризоли, лягушки, сочники, тартинки, ленивцы. А как вы их называете? БРИЗОЛИ - любимое блюдо с детства ? ? Ингредиенты: • вафли • фарш • лук • яйца • специи Приготовление: 1. Фарш приправляем специями. 2. Добавляем лук (натертый или измельчённый в блендере). 3. Перемешиваем до однородной консистенции. 4. Вафли начиняем фаршем, обмакиваем в взбитые яйца. 5. Обжариваем на сковороде до золотистой корочки. Приятного аппетита! ? #бризоли#котлеты#вафлисфаршем#рецепты#вкусно♬ Little Things - Adrián Berenguer

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О персоне: Алена Карпюк

Алена Карпюк - украинская фудблогерша и UGC-креатор. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На её страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.

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