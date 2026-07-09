Круче котлет и отбивных: рецепт мясных бризолей из фарша за 15 минут

Рецепт не очень популярного, но очень сочного и вкусного мясного блюда.

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Как приготовить вкусные бризоли / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Чтобы не готовить каждый день на ужин котлеты или отбивные, можно разнообразить рацион семьи очень вкусным и интересным блюдом из фарша - мясными бризолями.

Главред узнал , что рецептом этого блюда в TikTok поделилась украинская блогерша Алена Карпюк.

Мясные бризоли - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Вафли

Фарш

Лук 1 шт.

Яйца 2 шт.

Специи

Фарш смешиваем с измельченным в мясорубке луком и специями. Затем на вафлю для бризолей выкладываем мясную начинку и накрываем ее другой вафелькой.

Бризоли обмакиваем в взбитые яйца и обжариваем на смазанной маслом сковороде с обеих сторон примерно по 4 минуты. После этого выкладываем на салфетку, чтобы удалить лишний жир.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

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О персоне: Алена Карпюк Алена Карпюк - украинская фудблогерша и UGC-креатор. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На её страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.

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