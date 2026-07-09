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Масштабное ДТП на трассе Киев-Одесса: есть погибший, количество раненых снова возросло

Инна Ковенько
9 июля 2026, 09:59обновлено 9 июля, 10:39
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Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса
Смертельное ДТП на трассе Киев–Одесса / Коллаж: Главред, фото: полиция, avtozakon.biz.ua

На трассе Киев–Одесса произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. По предварительной информации, на дороге перевернулся автобус, в котором находились люди.

В полиции сообщают, что, по предварительным данным, столкнулись грузовик MAN и маршрутный микроавтобус Mercedes, в котором находились 15 пассажиров и водитель.

Как сообщила в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь Национальной полиции Юлия Гирдвилис, авария произошла около 09:00 вблизи села Одаи.

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Предположительно, водитель микроавтобуса не справился с управлением, после чего транспортное средство столкнулось с грузовиком.

В результате ДТП один человек погиб на месте. Еще пять человек получили травмы различной степени тяжести.

Масштабное ДТП на трассе Киев-Одесса: есть погибший, количество раненых снова возросло
Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса / Фото: полиция

"Движение транспорта в направлении Одессы частично ограничено. Полицейские призывают водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и учитывать эту информацию при планировании маршрута", - отмечают в полиции.

Впоследствии стало известно, что число пострадавших в результате аварии возросло до девяти. Об этом "Суспильному" сообщил медицинский директор Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Эдуард Кика.

"На данный момент один пациент скончался на месте до прибытия скорой помощи. Девять пациентов с травмами различной степени тяжести, полученными в результате ДТП, госпитализируются в медицинские учреждения по маршруту", - отметил Эдуард Кика.

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Напомним, 4 июля на трассе Николаев–Одесса грузовик столкнулся с пассажирским микроавтобусом, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек, еще шестеро получили травмы.

Как ранее сообщал Главред, в полиции Киева сообщили, что на высокой скорости автомобиль въехал в подземный переход на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского. В результате аварии погибли как минимум четыре человека, еще трое получили травмы.

Кроме того, в городе Шептицкий Львовской области произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии погибла женщина, еще четверо человек получили травмы и были госпитализированы.

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Об источнике: Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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