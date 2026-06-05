Авто на скорости влетело в подземный переход в Киеве: есть погибшие и раненые

Водитель "Мерседеса", двигаясь на высокой скорости, не справился с управлением и выехал на пешеходную зону.

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Смертельное ДТП в Киеве 5 июня / Коллаж: Главред, фото: полиция, соцсети

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В Киеве произошло смертельное ДТП в Соломенском районе

Автомобиль на скорости взлетел в подземный пешеходный переход

Известно по меньшей мере о 4 погибших 3 раненых

В пятницу, 5 июня, в Киеве автомобиль въехал в подземный пешеходный переход. По предварительным данным, в результате аварии погибли как минимум четыре человека.

В полиции Киева сообщили, что ДТП произошло на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского около 17:30.

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"Авария произошла около 17:30 на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского. По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes двигался на большой скорости, из-за чего не справился с управлением и выехал на пешеходную зону", — говорится в сообщении.

Предварительно, в результате аварии на месте происшествия погибли четверо граждан, еще трое получили травмы, отмечают правоохранители.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию ДТП главка полиции Киева и патрульные. Все обстоятельства устанавливаются.

Также в полиции сообщили , что из-за ДТП на Чоколовском бульваре движение транспорта затруднено в направлении улицы Вадима Гетьмана.

ДТП в Украине — новости по теме

Как писал ранее Главред, под Киевом погиб известный украинский эколог, защитник природы Владимир Борейко. Известно, что он погиб в ДТП. Об этом сообщила в Facebook жена Борейко, спецкорреспондентка "Новой газеты" в Украине Ольга Мусафирова.

Ранее сообщалось, что во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием прокурора одной из окружных прокуратур. В результате ДТП погиб ребенок, еще один получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Напомним, в январе 2026 года финалистка "Холостяка" попала в ДТП. После отдыха с Тарасом Цимбалюком в Буковеле Анастасия Половинкина отправилась в Харьков, чтобы навестить родителей. По дороге по заснеженной трассе с девушкой произошла неприятность — автомобиль финалистки шоу оказался в кювете.

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Об источнике: Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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