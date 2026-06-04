Пожар под Киевом: дроны РФ ударили по промышленному объекту, ранен мужчина

После прилета БпЛА травмы получил водитель бензовоза. Его госпитализировали.

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В ГосЧС рассказали о последствиях атаки на Киевскую область / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

Российская армия атаковала Киевскую область ударными дронами

Масштабный пожар вспыхнул на промышленном объекте региона

Пострадал водитель бензовоза

В ночь на 4 июня российская оккупационная армия атаковала Киевскую область. Под удар попал промышленный объект в Бориспольском районе. Продолжается ликвидация пожара на объекте инфраструктуры.

Как сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, есть пострадавший. Травмирован мужчина — водитель бензовоза. Он госпитализирован в местную больницу с закрытым переломом голеностопного сустава. Медики оказывают всю необходимую помощь.

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В ГосЧС сообщили, что в настоящее время продолжается ликвидация пожара. На месте задействованы все оперативные службы.

Воздушные атаки РФ на Украину - новости

Как писал Главред, в ночь на 3 июня российская оккупационная армия в очередной раз атаковала ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру Одесской области. В результате атаки поврежден грузовой автомобиль и служебное помещение на парковке. Двое мужчин 20 и 36 лет получили травмы, один из них госпитализирован.

В ночь на 2 июня российские войска совершили очередную комбинированную атаку на Киев с применением баллистического вооружения. В столице раздалась серия взрывов, зафиксированы пожары в разных районах, повреждения гражданской инфраструктуры и перебои с электроснабжением.

По данным ГосЧС, в Киеве в результате российского обстрела известно о 6 погибших и 79 пострадавших, из них 3 детей.

В результате вражеских попаданий повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Подольском, Шевченковском, Оболонском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Печерском и Дарницком районах.

Кроме того, российские оккупанты атаковали Сумы ударными беспилотниками типа "Шахед" и "Молния". В городе зафиксировали несколько "прилетов".

Также был атакован Днепр. Погиб спасатель. Заместитель начальника пожарно-спасательного отряда, майор Антон Ярмоленко в момент удара он как раз направлялся по вызову, чтобы спасать людей.

В результате российской атаки по Днепру погибли 16 человек, среди них 2 ребенка. Еще 42 человека пострадали, из них 4 ребенка. Психологи ГосЧС оказали помощь 32 людям.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Названы следующие цели ударов РФ по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия определила новые цели для ударов по Украине.

"Мы также знаем, что одним из ключевых направлений для дальнейших российских ударов по Украине — военных, политических и пропагандистских — выбраны украинские компании, демонстрирующие прогресс в развитии всех типов ракетных технологий. Россия определяет это как стратегическую угрозу для себя – способность Украины разработать собственную баллистическую систему и локализовать производство противоракетной защиты. Будем реагировать", – сказал глава государства.

По его словам, также украинская разведка получила новые документы, свидетельствующие о намерениях России усиливать свое влияние в соседних регионах и препятствовать развитию международных связей Украины с партнерами.

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Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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