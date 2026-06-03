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РФ ударила дронами по Одесской области: пострадала инфраструктура, ранены люди

Анна Ярославская
3 июня 2026, 08:53
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В областном центре ночь прошла с тревогами, но без прилетов.
Спасатель
Российские дроны били по гражданской инфраструктуре Одесской области / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

  • Армия РФ атаковала Одесскую область ударными беспилотниками
  • Вражеский налет привел к ранению двоих гражданских мужчин
  • Оккупанты повредили грузовик и служебное помещение на парковке

В ночь на 3 июня российская оккупационная армия в очередной раз атаковала ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру Одесской области.

В результате атаки поврежден грузовой автомобиль и служебное помещение на парковке, рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Двое мужчин 20 и 36 лет получили травмы, один из них госпитализирован.

"На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют очередные военные преступления и РФ против гражданского населения", - добавил Кипер.

Что касается Одессы, то ночь прошла с воздушными тревогами, но без угрозы для города.

Атака на Украину 2 июня 2026 - новости

Как писал Главред, в ночь на 2 июня российские войска совершили очередную комбинированную атаку на Киев с применением баллистического вооружения. В столице раздалась серия взрывов, зафиксированы пожары в разных районах, повреждения гражданской инфраструктуры и перебои с электроснабжением.

По данным ГосЧС, в Киеве в результате российского обстрела известно о 6 погибших и 79 пострадавших, из них 3 детей.

В результате вражеских попаданий повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Подольском, Шевченковском, Оболонском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Печерском и Дарницком районах.

Кроме того, российские оккупанты атаковали Сумы ударными беспилотниками типа "Шахед" и "Молния". В городе зафиксировали несколько "прилетов".

Также был атакован Днепр. Погиб спасатель. Заместитель начальника пожарно-спасательного отряда, майор Антон Ярмоленко в момент удара он как раз направлялся по вызову, чтобы спасать людей.

В результате российской атаки по Днепру погибли 16 человек, среди них 2 ребенка. Еще 42 человека пострадали, из них 4 ребенка. Психологи ГосЧС оказали помощь 32 людям.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Россия изменила тактику ударов по Киеву: мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что во время последнего массированного удара Россия применила ракеты различных типов, в частности Х-101, "Калибр", "Искандер", "Циркон" и другие. По его мнению, это свидетельствует об ограниченных возможностях РФ по проведению масштабных запусков большого количества ракет одного вида.

Эксперт считает, что в настоящее время Россия не способна одновременно нанести удар десятками ракет одного типа, независимо от того, идет ли речь о Х-101, "Калибрах" или других образцах вооружения.

"Где Ту-195МС? Они сгорели 1 июня 2025 года! Почему не состоялось 90 пусков 3М14 "Калибр"? А что случилось с российскими военными кораблями, которые были носителями этих ракет? Они затонули! При этом осталось ограниченное количество пусковых установок, которые мы тоже уничтожаем морскими или воздушными дронами", — указал он.

В то же время Коваленко подчеркнул, что даже несмотря на уменьшение потенциала российских ракетных атак, недооценивать угрозу не стоит. По его словам, даже ограниченные по масштабу удары остаются чрезвычайно опасными, поэтому сигналы воздушной тревоги необходимо воспринимать максимально серьезно.

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О персоне: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

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