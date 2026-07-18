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"Слышу, что говорят люди": Зеленский анонсировал важные решения по армии

Анна Косик
18 июля 2026, 21:19
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Президент рассказал о важных беседах с бывшим министром и главнокомандующим.
федоров, зеленский, Сырский
Зеленский выступил с важным заявлением / Коллаж: Главред, фото: t.me/zedigital, t.me/osirskiy, t.me/V_Zelenskiy_official

Главное:

  • Зеленский пообещал выработать решение по армии
  • Федоров анонсировал важные изменения после беседы с президентом

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 18 июля заявил, что за последние два дня провел много консультаций. Он подтвердил, что слышит голос украинцев, вероятно, имея в виду массовые протесты в крупных городах.

"Конечно, я слышу, что говорят люди. Сегодня долго разговаривал с Михаилом Федоровым. Сегодня я также разговаривал с Александром Сырским. Решения по поводу армии будут выработаны", - подчеркнул он.

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Александр Сырский
Александр Сырский / Инфографика: Главред

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров также прокомментировал ситуацию на фоне своей отставки. Он отметил, что перемены в Украине обязательно будут.

"Вы благодарили меня за "Мрію" и "Дію". От себя благодарю вас за надежду. Такой ответственности не чувствовал даже на правительственных должностях. Спасибо ветеранам и военным за то, что держите фронт и честь. Диалог есть. Верю, что все получится", - добавил он.

Кто из генералов может заменить Сырского на посту главкома

Главред писал, что по словам специальной корреспондентки ТСН Юлии Кириенко, после отставки Михаила Федорова и его публичной критики военного руководства вопрос возможной замены Александра Сырского стал одним из ключевых в политической повестке дня.

Среди наиболее подготовленных кандидатур в кадровом резерве журналистка назвала семь генералов: начальник Генерального штаба Андрей Гнатов, заместитель начальника Генштаба Игорь Скибюк, командующий Объединенными силами Михаил Драпатый, командующий Десантно-штурмовым войском Олег Апостол, командующий Сухопутными войсками Геннадий Николюк, командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский.

Отставка Федорова - последние новости

Напомним, Главред писал, что, по словам советника Офиса президента Украины Сергея Лещенко, сигнал протестующих был услышан, но для реализации решений требуется время.

Накануне стало известно, что отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины вызвала широкий общественный резонанс и споры относительно причин такого кадрового решения.

Ранее сообщалось, что массовые митинги проходят уже несколько дней подряд в Киеве и других крупных городах Украины против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.

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О персоне: Михаил Федоров

Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января по июль 2026 года - министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики.

В прошлом - народный депутат Украины IX созыва. Включён в список "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель цифрового направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году.

Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Штаба Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

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