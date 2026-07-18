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"Задача выполнена": ВСУ зачистили от россиян большой город на Донбассе и подняли флаг

Юрий Берендий
18 июля 2026, 15:45
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Полк "Скала" водрузил сине-желтое знамя над одним из зданий в центральной части города в Донецкой области.
'Задача выполнена': ВСУ зачистили от россиян большой город на Донбассе и подняли флаг
Бои в Константиновке - "Скала" сообщила о зачистке в городе / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • ВСУ провели зачистку центра Константиновки в Донецкой области
  • Над зданием водружили флаг Украины
  • Врага обстреливали дронами в жилом районе

Украинские военные зачистили центральную часть Константиновки в Донецкой области от российских сил и установили флаг Украины над одним из зданий города. Об этом сообщили в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" в Telegram.

Боевые действия за город продолжались долгое время, а россияне пытались закрепиться в частном секторе, используя застройку в качестве укрытия. Это стало ключевым направлением, которое пришлось зачищать украинским подразделениям.

видео дня

Как украинские дроны уничтожали врага в частной застройке

В полку показали кадры, на которых видно скопление российских военных в частном секторе Константиновки. По этим скоплениям сразу же нанесли удары беспилотники.

В 425 ОШП обнародовали и другие видео поражений оккупантов в городе - фиксацию результатов работы подразделений вдоль всей зачищенной территории.

Доклад командованию об освобождении города

Один из бойцов полка записал обращение непосредственно к высшему военно-политическому руководству государства с докладом о выполнении задачи.

"Господин президент, господин главнокомандующий, имеем честь доложить. 425-й полк "Скала" боевую задачу выполнил. Украинский город Константиновка снова под сине-желтым флагом. Работаем дальше до полного освобождения Украины. Слава Украине! Слава героям!" - отметил военный на видео.

Смотрите видео поднятия украинского флага в Константиновке:

'Задача выполнена': ВСУ зачистили от россиян большой город на Донбассе и подняли флаг
/ Скриншот
Константиновка инфографика
Константиновка / Инфографика: Главред

Какова цель летнего наступления РФ - комментарий эксперта

Летняя кампания российских войск в Украине сосредоточится на Донецкой области - оккупанты стремятся установить контроль над несколькими ключевыми городами региона. Об этом сообщил бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак в интервью Главреду.

Эксперт определил приоритетные направления, куда этим летом захватчики могут направить основные силы.

"Думаю, они сосредоточатся на Донецкой области. Россиянам необходимо решить вопрос с Покровском, Константиновкой и, конечно, Краматорском и Славянском", - сказал Ступак.

Ступак предсказал, что произойдет, если два первых населенных пункта окажутся под контролем оккупантов.

"Если падут Покровск и Константиновка, то они двинутся всей этой массой на Краматорск и Славянск, чтобы взять города в окружение", - отметил он.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, пресс-служба 37-й отдельной бригады морской пехоты сообщила о проведении операции в поселке Новохатское в Донецкой области. Представители бригады в сообщении сообщили о полной зачистке поселка совместно с 79-й отдельной десантно-штурмовой бригадой.

Аналитический проект DeepState сообщил об изменениях на линии фронта и опубликовал обновленные карты боевых действий. По информации проекта, враг продвинулся в Донецкой области вблизи ряда населенных пунктов.

Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил об усилении наступательных действий на Лиманском направлении. В его заявлении говорилось об усиленном давлении на Лиманском направлении с использованием небольших инфильтрационных групп. Трегубов добавил, что противник применяет небольшие штурмовые группы, иногда передвигается пешком или использует колесную технику при попытках продвижения в Купянский и прилегающие районы.

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Об источнике: 425-й отдельный штурмовой полк "Скала"

425-й отдельный штурмовой полк "Скала" - воинское формирование в составе Сухопутных войск Вооружённых Сил Украины численностью в полк, сообщает Википедия.

Создан в 2022 году, своё название получил от позывного командира Юрия Гаркавого - "Скала".

В январе 2025 года стало известно, что батальон был преобразован в полк, в частности, развернуты танковое и артиллерийское подразделения. В том же месяце командир полка - подполковник Юрий Гаркавый - был награждён орденом "Золотая Звезда" и званием Герой Украины.

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