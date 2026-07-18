'Задача выполнена': ВСУ зачистили от россиян большой город на Донбассе и подняли флаг

Ключевые тезисы:
- ВСУ провели зачистку центра Константиновки в Донецкой области
- Над зданием водружили флаг Украины
- Врага обстреливали дронами в жилом районе
Украинские военные зачистили центральную часть Константиновки в Донецкой области от российских сил и установили флаг Украины над одним из зданий города. Об этом сообщили в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" в Telegram.
Боевые действия за город продолжались долгое время, а россияне пытались закрепиться в частном секторе, используя застройку в качестве укрытия. Это стало ключевым направлением, которое пришлось зачищать украинским подразделениям.
Как украинские дроны уничтожали врага в частной застройке
В полку показали кадры, на которых видно скопление российских военных в частном секторе Константиновки. По этим скоплениям сразу же нанесли удары беспилотники.
В 425 ОШП обнародовали и другие видео поражений оккупантов в городе - фиксацию результатов работы подразделений вдоль всей зачищенной территории.
Доклад командованию об освобождении города
Один из бойцов полка записал обращение непосредственно к высшему военно-политическому руководству государства с докладом о выполнении задачи.
"Господин президент, господин главнокомандующий, имеем честь доложить. 425-й полк "Скала" боевую задачу выполнил. Украинский город Константиновка снова под сине-желтым флагом. Работаем дальше до полного освобождения Украины. Слава Украине! Слава героям!" - отметил военный на видео.
Смотрите видео поднятия украинского флага в Константиновке:
Какова цель летнего наступления РФ - комментарий эксперта
Летняя кампания российских войск в Украине сосредоточится на Донецкой области - оккупанты стремятся установить контроль над несколькими ключевыми городами региона. Об этом сообщил бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак в интервью Главреду.
Эксперт определил приоритетные направления, куда этим летом захватчики могут направить основные силы.
"Думаю, они сосредоточатся на Донецкой области. Россиянам необходимо решить вопрос с Покровском, Константиновкой и, конечно, Краматорском и Славянском", - сказал Ступак.
Ступак предсказал, что произойдет, если два первых населенных пункта окажутся под контролем оккупантов.
"Если падут Покровск и Константиновка, то они двинутся всей этой массой на Краматорск и Славянск, чтобы взять города в окружение", - отметил он.
Война России против Украины - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, пресс-служба 37-й отдельной бригады морской пехоты сообщила о проведении операции в поселке Новохатское в Донецкой области. Представители бригады в сообщении сообщили о полной зачистке поселка совместно с 79-й отдельной десантно-штурмовой бригадой.
Аналитический проект DeepState сообщил об изменениях на линии фронта и опубликовал обновленные карты боевых действий. По информации проекта, враг продвинулся в Донецкой области вблизи ряда населенных пунктов.
Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил об усилении наступательных действий на Лиманском направлении. В его заявлении говорилось об усиленном давлении на Лиманском направлении с использованием небольших инфильтрационных групп. Трегубов добавил, что противник применяет небольшие штурмовые группы, иногда передвигается пешком или использует колесную технику при попытках продвижения в Купянский и прилегающие районы.
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Об источнике: 425-й отдельный штурмовой полк "Скала"
425-й отдельный штурмовой полк "Скала" - воинское формирование в составе Сухопутных войск Вооружённых Сил Украины численностью в полк, сообщает Википедия.
Создан в 2022 году, своё название получил от позывного командира Юрия Гаркавого - "Скала".
В январе 2025 года стало известно, что батальон был преобразован в полк, в частности, развернуты танковое и артиллерийское подразделения. В том же месяце командир полка - подполковник Юрий Гаркавый - был награждён орденом "Золотая Звезда" и званием Герой Украины.
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