Начался пожар, есть погибший и пострадавшие: Россия атаковала Кривой Рог

Чиновники сообщили о начале аварийно-спасательной операции.

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Вражеский удар унес жизнь человека / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС Украины (иллюстративное)

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Россия нанесла удар реактивным дроном по Кривому Рогу

В городе вспыхнул пожар

В результате атаки есть пострадавшие и погибший

18 июля страна-агрессор Россия атаковала Кривой Рог в Днепропетровской области. Враг запустил в направлении города реактивный беспилотник, после чего местные жители услышали взрыв.

Председатель Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram сообщил, что россияне атаковали реактивным "Шахедом" объект инфраструктуры. В результате удара есть пострадавшие. Также, по состоянию на 15:30, известно об одном погибшем.

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"К сожалению, один человек погиб. Соболезнования родным и близким", - написал он.

В Кривом Роге началась аварийно-спасательная операция. Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа подтвердил информацию о жертве и уточнил, что на объекте критической инфраструктуры, ставшим целью РФ, возник пожар.

Россия изменила тактику ночных атак

Главред писал, что, по словам председателя Ассоциации пилотов Украины "АОПА Украина" Геннадия Хазана, Россия изменила подход к воздушным атакам на Киев, сделав ставку не на масштабные массированные удары, а на регулярные короткие налеты в ночное время.

Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Такая тактика направлена не только на нанесение ущерба, но и на психологическое изнурение мирных жителей. Люди вынуждены бросаться бежать, укрываться, спасая свою жизнь и здоровье.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал , что российские войска начали применять FPV-дроны для нанесения ударов значительно глубже линии фронта. Поэтому не исключено, что под ударом могут оказаться Киев, Днепр и другие крупные города.

Ранее стало известно, что армия России получила приказ усилить удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре и транспорту в прифронтовых районах и приграничных районах Украины.

Накануне сообщалось, что в результате ракетного удара России по жилому дому в Одессе вечером 16 июля погибли два человека. Еще пять человек получили ранения, среди них трое детей.

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О персоне: Александр Вилкул Александр Вилкул - украинский политик, лидер партии "Блок Вилкула". Глава военной администрации Кривого Рога с 26 февраля 2022 года. Председатель Совета обороны Кривого Рога, пишет Википедия.

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