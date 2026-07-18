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Звезда российских сериалов полностью стала лысой

Алена Кюпели
18 июля 2026, 13:44обновлено 18 июля, 14:46
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Звезда фильма "Доярка из Хацапетовки" стала абсолютно лысой и показала себя.
Звезда
Звезда "Доярки из Хацапетовки" стала лысой / Коллаж Главред, фото Кинотеатр.ру

Кратко:

  • Почему актриса лишилась всех волос
  • Как она сейчас выглядит

Звезда популярного в террористической России сериала "Доярка из Хацапетовки" опубликовала в социальных сетях фото с полностью обритой головой.

Как пишут российские пропагандисты, Евгения Осипова не уточнила, что именно подтолкнуло к таким переменам.

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Звезда сериалов стала лысой
Звезда сериалов стала лысой / Скриншот Instagram/evgeniyaosipova_official

Несколько месяцев назад Евгению со скандалом уволили из Театра комедии. В тот день Осипову увезли в больницу прямо перед спектаклем из-за резкого ухудшения самочувствия. Актриса рассказала, что у нее случился скачок давления.

"Становится плохо, спектакль отменяют. Мне вызывают скорую, у меня очень высокое давление. На утро я оказываюсь в больнице, всякие у меня происходят сосудистые вещи", - делилась Осипова.

Актриса стала лысой
Актриса стала лысой / Instagram/evgeniyaosipova_official

Отметим, что ранее Евгения Осипова не скрывала своей зависимости от алкоголя. Она открыто говорила об этой проблеме и даже принимала участие в шоу "Звезды под капельницей", где пыталась справиться с пагубным пристрастием.

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Отметим, как сообщал Главред, ранее принц Гарри неожиданно появился на гала-вечере Time100 Sports Gala в Нью-Йорке, рассказав гостям о состоянии своей семьи.

Ранее также стало известно, что Король Чарльз обычно кушает два раза в день, рано утром и поздно вечером.

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О персоне: Евгения Осипова

Евгения Осипова - российская актриса театра и кино. Наиболее известна по ролям в сериалах "Доярка из Хацапетовки" и "Закрытая школа".

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