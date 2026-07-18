Звезда российских сериалов полностью стала лысой

Кратко:
- Почему актриса лишилась всех волос
- Как она сейчас выглядит
Звезда популярного в террористической России сериала "Доярка из Хацапетовки" опубликовала в социальных сетях фото с полностью обритой головой.
Как пишут российские пропагандисты, Евгения Осипова не уточнила, что именно подтолкнуло к таким переменам.
Несколько месяцев назад Евгению со скандалом уволили из Театра комедии. В тот день Осипову увезли в больницу прямо перед спектаклем из-за резкого ухудшения самочувствия. Актриса рассказала, что у нее случился скачок давления.
"Становится плохо, спектакль отменяют. Мне вызывают скорую, у меня очень высокое давление. На утро я оказываюсь в больнице, всякие у меня происходят сосудистые вещи", - делилась Осипова.
Отметим, что ранее Евгения Осипова не скрывала своей зависимости от алкоголя. Она открыто говорила об этой проблеме и даже принимала участие в шоу "Звезды под капельницей", где пыталась справиться с пагубным пристрастием.
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Отметим, как сообщал Главред, ранее принц Гарри неожиданно появился на гала-вечере Time100 Sports Gala в Нью-Йорке, рассказав гостям о состоянии своей семьи.
Ранее также стало известно, что Король Чарльз обычно кушает два раза в день, рано утром и поздно вечером.
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О персоне: Евгения Осипова
Евгения Осипова - российская актриса театра и кино. Наиболее известна по ролям в сериалах "Доярка из Хацапетовки" и "Закрытая школа".
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