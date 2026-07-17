Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Принцу Гарри стали известны секретные подробности о здоровье Короля

Алена Кюпели
17 июля 2026, 22:37
google news Подпишитесь
на нас в Google
Принц Гарри впервые публично заговорил о том, как провел время в Великобритании.
Король Чарльз, принцГарри
Король Чарльз болен онкологией / коллаж: Главред, фото: royal.uk/, instagram.com/sussexroyal/

Кратко:

  • О чем рассказал принц Гарри
  • Где он неожиданно появился

Принц Гарри неожиданно появился на гала-вечере Time100 Sports Gala в Нью-Йорке, рассказав гостям о состоянии своей семьи.

Инсайдер эксклюзивно сообщил Page Six, что герцог Сассекский, как стало известно, говорил гостям на гала-вечере, что его отец, который с 2024 года борется с раком, "чувствует себя прекрасно".

видео дня
Принц Гарри приехал в Украину
Принц Гарри неожиданно появился на мероприятии

Шпион также услышал, как член королевской семьи сказал, что его жена, Меган Маркл, и их дети, принц Арчи, 7 лет, и принцесса Лилибет, 5 лет, "счастливы" вернуться домой в Калифорнию после короткого визита в Великобританию.

"Дети растут как на дрожжах", - восторженно сказал Гарри одному из гостей.

Принц Гарри с детьми
Принц Гарри с детьми / фото: instagram.com, meghan

Ранее вечером Гарри рассказал, что "конечно же", он расстроен поражением Англии от Аргентины со счетом 1:2 в полуфинале чемпионата мира по футболу FIFA.

Появление Гарри на спортивном гала-вечере Time100 стало неожиданностью, и многие гости с радостью воспользовались возможностью пообщаться с членом королевской семьи.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее известный украинский актер Владимир Ращук, который поразил поклонников кардинальным похудением, признался в том, чего боится больше всего.

Ранее также стало известно, что Король Чарльз обычно кушает два раза в день, рано утром и поздно вечером.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: принц Гарри

Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
принц Гарри новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ракеты и самолеты уже готовы: когда РФ может нанести новый удар по Украине

Ракеты и самолеты уже готовы: когда РФ может нанести новый удар по Украине

23:23Украина
Тысячи людей вышли на акции после громкого решения Зеленского: какие требования

Тысячи людей вышли на акции после громкого решения Зеленского: какие требования

22:54Регионы
Вступление Украины в ЕС: Венгрия заблокировала дальнейшие переговоры - СМИ

Вступление Украины в ЕС: Венгрия заблокировала дальнейшие переговоры - СМИ

22:19Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке портного за 35 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке портного за 35 с

Китайский гороскоп на завтра, 18 июля: Обезьянам - интриги, Змеям - забота

Китайский гороскоп на завтра, 18 июля: Обезьянам - интриги, Змеям - забота

Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Овнам - действовать, Скорпиону - исцеление

Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Овнам - действовать, Скорпиону - исцеление

Защита от молнии и зла — цветы, которые наши предки сажали возле дома

Защита от молнии и зла — цветы, которые наши предки сажали возле дома

Доллар дорожает, а евро летит вниз: новый курс валют на 20 июля

Доллар дорожает, а евро летит вниз: новый курс валют на 20 июля

Последние новости

23:43

Конец одиночества: для каких знаков зодиака суббота принесет перемены

23:23

Ракеты и самолеты уже готовы: когда РФ может нанести новый удар по Украине

23:03

В РФ скончалась жена КВН-щика Маслякова: что с ней случилось

22:54

Тысячи людей вышли на акции после громкого решения Зеленского: какие требованияФотоВидео

22:45

Как правильно стерилизовать огурцы в банках: правила и время обработки

Путин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – СотникПутин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – Сотник
22:37

Принцу Гарри стали известны секретные подробности о здоровье Короля

22:32

За нарушение правил - штраф: какой ремонт запрещено делать в квартире в Украине

22:19

Вступление Украины в ЕС: Венгрия заблокировала дальнейшие переговоры - СМИ

22:14

Как использовать порванные колготки: простые лайфхаки для дома и сада

Реклама
21:53

Муравьи будут обходить дом стороной: все благодаря одной простой хитростиВидео

21:34

"Не могу без Федорова": "Флэш" получил новую должность в команде Зеленского

21:15

Урожай будет храниться месяцами: когда выкапывать ранний картофельВидео

20:53

В семье Кардашьян – горе: Ким сообщила о смерти близкого человека

20:46

РФ ударила по центру Харькова: есть погибший и много раненых, среди них - дети

20:24

Повышенная угроза для одного города: РФ готовит массированный удар, что известно

20:08

Овощное ассорти с грибами на зиму — оригинальный рецепт яркого салата

19:55

Бензин и дизель ждет подорожание: раскрыты сроки нового роста цен

19:45

В Херсонской области расширили обязательную эвакуацию: какие районы вошли

19:29

Зачем на самом деле нужны черные ромбы на рулетке: секрет символа удивит

19:10

Денисенко объяснил, почему Федоров может стать новым политическим феноменоммнение

Реклама
19:00

Под защитой ангелов: какие даты рождения считаются избранными свыше

18:55

"Последний год": появился неожиданный прогноз "развязки для Путина"Видео

18:53

Какой будет оставшаяся часть лета: народные приметы на 18 июля

18:43

Российские атаки угрожают экспорту украинского зерна через Чёрное море – FT

18:32

Розы будут усыпаны бутонами: хитрый трюк спасет от опасной болезниВидео

18:27

Подвал ювелирного магазина скрывал сокровища: что нашли внутриВидео

18:17

Лидер по количеству носителей: какая фамилия является самой популярной в Украине

18:16

Кабмин назначил временных руководителей Минобороны и МИД — кто они

18:01

Масштабный удар по РФ: поражены танкеры, корабль и один из крупнейших НПЗ

17:50

Умерла "Женщина с голубями" из "Один дома 2" - причина смерти оскароносной актрисы

17:41

РФ усиливает производство оружия и готовится к новым наступлениям – Сырский

17:35

Счастье уже на пороге — шесть знаков китайского зодиака, которым повезет

17:15

На кухне нашли скрытую опасность: виновата обычная разделочная доскаВидео

17:03

У Путина остался лишь один вариант: какое оружие способно изменить ход войныВидео

17:00

Не хулиган и не дебошир: как на украинском назвать нарушителей порядка

16:55

"Я продал квартиру": Дмитрий Коляденко спустя 12 лет вернул долг Ирине Билык

16:50

Россия исчерпала резервы: запрет экспорта дизеля не спасет Кремль от кризиса - Гардус

16:41

Беременность в 46: Витвицкая резко ответила на хейт своего решения

16:27

Огурцы, как в магазине — секретный ингредиент для суперхрустящих корнишонов

16:22

Все думали, что это сом: невероятный улов семилетнего мальчика вошел в историю

Реклама
16:15

Получил отсрочку благодаря экс-полицейскому, присвоившему 13 млн: ветераны призвали расследовать уклонение Николова от призыва

16:07

Доллар дорожает, а евро летит вниз: новый курс валют на 20 июля

15:49

ЕС впервые ввел санкции против РФ за массированные обстрелы Киева

15:47

Родители не должны быть друзьями для своих детей: психолог объяснила почему

15:47

Стилистка раскрыла секреты длины одежды, которые делают фигуру стройнее

15:30

Защита от молнии и зла — цветы, которые наши предки сажали возле дома

15:19

Почему 18 июля нельзя лениться: какой церковный праздник

15:16

Теневой флот РФ идет ко дну, Кремль в панике: зачем Украина устроила погром

15:00

Непогода возвращается в ряд областей Украины: где будут лить грозовые дожди

14:52

Летний тренд: люди начали класть кухонные полотенца в морозилку

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять