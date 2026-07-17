Принцу Гарри стали известны секретные подробности о здоровье Короля

Принц Гарри впервые публично заговорил о том, как провел время в Великобритании.

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Король Чарльз болен онкологией / коллаж: Главред, фото: royal.uk/, instagram.com/sussexroyal/

Кратко:

О чем рассказал принц Гарри

Где он неожиданно появился

Принц Гарри неожиданно появился на гала-вечере Time100 Sports Gala в Нью-Йорке, рассказав гостям о состоянии своей семьи.

Инсайдер эксклюзивно сообщил Page Six, что герцог Сассекский, как стало известно, говорил гостям на гала-вечере, что его отец, который с 2024 года борется с раком, "чувствует себя прекрасно".

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Принц Гарри неожиданно появился на мероприятии

Шпион также услышал, как член королевской семьи сказал, что его жена, Меган Маркл, и их дети, принц Арчи, 7 лет, и принцесса Лилибет, 5 лет, "счастливы" вернуться домой в Калифорнию после короткого визита в Великобританию.

"Дети растут как на дрожжах", - восторженно сказал Гарри одному из гостей.

Принц Гарри с детьми / фото: instagram.com, meghan

Ранее вечером Гарри рассказал, что "конечно же", он расстроен поражением Англии от Аргентины со счетом 1:2 в полуфинале чемпионата мира по футболу FIFA.

Появление Гарри на спортивном гала-вечере Time100 стало неожиданностью, и многие гости с радостью воспользовались возможностью пообщаться с членом королевской семьи.

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Отметим, как сообщал Главред, ранее известный украинский актер Владимир Ращук, который поразил поклонников кардинальным похудением, признался в том, чего боится больше всего.

Ранее также стало известно, что Король Чарльз обычно кушает два раза в день, рано утром и поздно вечером.

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О персоне: принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.

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