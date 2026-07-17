Стилистка раскрыла секреты длины одежды, которые делают фигуру стройнее

Правильно подобранная длина юбки, пальто или трикотажного изделия способна визуально изменить пропорции фигуры и сделать силуэт более изящным.

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Какая длина одежды визуально уменьшает рост / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, hangocnga6695, скриншот из видео

Вы узнаете:

как правильно выбрать длину юбки, чтобы удлинить ноги

какой должна быть длина пальто и тренча для стройного силуэта

как с помощью простого приёма сделать ноги визуально длиннее

Многие обращают внимание на фасон, ткань или бренд одежды, но именно длина часто определяет, насколько гармоничным будет образ. Главред расскажет, каких ошибок стоит избегать и какие приемы помогут выглядеть стройнее.

Какая длина юбки укорачивает ноги

Самой распространенной ошибкой стилистка Яна Марковская называет длину юбок и платьев до колена. Именно она часто нарушает пропорции и делает ноги визуально короче.

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"Вы можете купить самую дорогую юбку в мире, но если она заканчивается не в той точке, ваши ноги станут тяжелее, а рост - меньше", - отметила специалистка.

По словам эксперта, опасность заключается в том, что такая длина перерезает ногу в самой широкой зоне коленного сустава.

"Первая ошибка - юбки и платья до колена. Это самая опасная длина. Она пересекает ногу в самой широкой части сустава, визуально утяжеляя колени. Настоящее мини должно заканчиваться на ладонь выше колена, там, где нога самая высокая. Или уже выбирайте длину миди", – пояснила стилистка.

Юбка "до колена" уменьшает рост / скриншот из видео

Почему длина миди делает фигуру стройнее

Юбки миди остаются одними из самых актуальных моделей, однако и здесь важно правильно выбрать длину. Если подол заканчивается посередине икры, ноги могут выглядеть шире.

"Второе – миди. Если подол юбки заканчивается посередине икры, визуально вы добавляете себе лишние килограммы. Правильная юбка-миди должна опускаться ниже самой широкой точки икры, ближе к лодыжке. Только так вы создаете тонкую и длинную вертикаль ноги", – подчеркнула Марковская.

Именно такая длина помогает вытянуть силуэт, сделать его более элегантным и гармоничным независимо от типа фигуры.

Правильная длина миди удлиняет ноги / скриншот из видео

Как правильно сочетать пальто и юбку

Не менее важно соотношение длины верхней одежды и юбки. Когда подол юбки выглядывает из-под пальто всего на несколько сантиметров, образ выглядит менее аккуратным.

"Третье - пальто и тренчи. Самая большая неаккуратность - когда из-под пальто торчат 5–10 см юбки. Это дробит вашу фигуру на мелкие части. Ваша верхняя одежда должна быть либо значительно длиннее юбки, либо полностью её закрывать. Только одна ровная горизонтальная линия внизу придаёт образу солидность", – посоветовала специалистка.

Чтобы образ выглядел дорого и целостно, стилисты рекомендуют избегать случайных горизонтальных линий, которые визуально "разбивают" силуэт.

Как сочетать топ и юбку / скриншот из видео

Как визуально удлинить ноги без каблуков

Помимо правильной длины одежды, значение имеет и способ ношения первого слоя. Простой стилистический прием поможет мгновенно изменить пропорции.

"Обещанный секрет для спасения ног - геометрия первого слоя. Если ваш джемпер или футболка просто свисают до паха, вы нарушаете пропорцию. Всегда заправляйте мягкие ткани хотя бы частично. Это поднимает линию талии и создает пропорцию: одна треть сверху, две трети снизу. Это самый быстрый способ сделать ноги бесконечными без каких-либо каблуков", - подытожила Яна Марковская.

Как выбрать правильную длину одежды – советы стилиста:

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Об авторе: Яна Марковская Яна Марковская - персональный стилист и популярный fashion-блогер. Специализируется на разборе гардероба, создании эффективных формул образов и анализе антитрендов. Аудитория эксперта в TikTok насчитывает более 20 тысяч подписчиков.

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