Родители не должны быть друзьями для своих детей: психолог объяснила почему

Вы узнаете:
- Почему родители не могут быть друзьями своему ребенку
- Как отец и мать должны взаимодействовать с детьми
Многие родители стремятся построить максимально доверительные и теплые отношения с детьми. Поэтому считают, что лучший способ это сделать - стать другом для своего ребенка.
Однако, как выяснил Главред, желание стать для ребенка другом может привести к смешению ролей. Психолог Марина Романенко объяснила на своем YouTube-канале, почему родительство и дружба - это разные понятия.
Чем отличаются дружба и родительство
По словам психолога, дружба возникает между людьми, которые добровольно выбирают друг друга благодаря общим интересам или симпатии. В то же время отношения между родителями и детьми имеют совершенно иную природу.
Родители ежедневно несут ответственность за своих детей, поэтому часто принимают непопулярные решения, тогда как у друзей нет обязательств друг перед другом.
Какими должны быть отношения между родителями и детьми
Психолог отметила, что многие родители, говоря о дружбе с ребенком, на самом деле имеют в виду совсем другое.
"Ваш статус - всегда мама или папа. У вас нет статуса подруги. Но часто родители, когда говорят о дружбе, на самом деле хотят просто теплых и классных отношений со своими детьми. Сочувствие, понимание, теплота, приятные моменты", - пояснила специалист.
Смотрите видео с объяснением психолога:
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О персоне: Марина Романенко
Марина Романенко – практикующий психолог, сертифицированный коуч, основательница Академии профессионального родительства, владелица школы и детского сада "Первая детская академия".
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