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Родители не должны быть друзьями для своих детей: психолог объяснила почему

Анна Косик
17 июля 2026, 15:47
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Многие родители стремятся поддерживать дружеские отношения с детьми, но психолог предупреждает их об опасной ошибке.
Родители не должны быть друзьями для своих детей: психолог объяснила почему
Родители - не друзья для своих детей / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему родители не могут быть друзьями своему ребенку
  • Как отец и мать должны взаимодействовать с детьми

Многие родители стремятся построить максимально доверительные и теплые отношения с детьми. Поэтому считают, что лучший способ это сделать - стать другом для своего ребенка.

Однако, как выяснил Главред, желание стать для ребенка другом может привести к смешению ролей. Психолог Марина Романенко объяснила на своем YouTube-канале, почему родительство и дружба - это разные понятия.

видео дня

Чем отличаются дружба и родительство

По словам психолога, дружба возникает между людьми, которые добровольно выбирают друг друга благодаря общим интересам или симпатии. В то же время отношения между родителями и детьми имеют совершенно иную природу.

Родители ежедневно несут ответственность за своих детей, поэтому часто принимают непопулярные решения, тогда как у друзей нет обязательств друг перед другом.

Какими должны быть отношения между родителями и детьми

Психолог отметила, что многие родители, говоря о дружбе с ребенком, на самом деле имеют в виду совсем другое.

"Ваш статус - всегда мама или папа. У вас нет статуса подруги. Но часто родители, когда говорят о дружбе, на самом деле хотят просто теплых и классных отношений со своими детьми. Сочувствие, понимание, теплота, приятные моменты", - пояснила специалист.

Смотрите видео с объяснением психолога:

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О персоне: Марина Романенко

Марина Романенко – практикующий психолог, сертифицированный коуч, основательница Академии профессионального родительства, владелица школы и детского сада "Первая детская академия".

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