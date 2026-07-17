Доллар дорожает, а евро летит вниз: новый курс валют на 20 июля

НБУ повысил курс только одной из трех валют.

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Курс валют в Украине на 20 июля / коллаж: Главред, фото: pixabay

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Каким будет курс валют в понедельник

Какая валюта в Украине подорожала

На понедельник, 20 июля, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, стоимость евро и злотого пошла вниз. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Курс доллара

На понедельник официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 44,66 грн/долл., что на 5 копеек больше, чем в пятницу (44,61 грн/долл.).

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Курс евро

В то же время по отношению к евро гривня укрепила свои позиции. Официальный курс этой валюты 20 июля составит 51,05 грн/евро. Таким образом, украинская валюта укрепилась на 11 копеек.

Курс злотого

Что интересно, польский злотый также подешевел. Курс этой валюты установлен на уровне 11,75 грн/злотый, что на 6 копеек меньше, чем 17 июля (11,81 грн/злотый).

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Каким будет курс валют на следующей неделе

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что валютный рынок Украины в течение последней декады июля, вероятно, сохранит относительную стабильность.

По его словам, до 26 июля базовый ориентир для доллара составит 44,5–45 гривен за доллар, а для евро - 50,5–52,5 гривен за евро.

"Несмотря на общую стабильность, ежедневные колебания курса сохранятся. Доллар и евро могут как немного дорожать, так и дешеветь в зависимости от ситуации на рынке", - подчеркнул он.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, Тарас Лесовой ранее говорил, что до 19 июля доллар будет оставаться вблизи психологической отметки в 45 гривен.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления банка "Глобус" Сергей Мамедов заявлял, что во втором полугодии 2026 года курс доллара может находиться в коридоре 45,5–46,5 грн/долл., а курс евро - в пределах 52,5–53,5 грн/евро.

В то же время даже по оптимистическому сценарию правительство ожидает постепенного ослабления гривни. Среднегодовой курс доллара, по прогнозам, вырастет с 44,4 грн в 2026 году до 50,7 грн в 2029-м. К концу 2029 года курс может достичь около 51,5 грн за доллар.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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