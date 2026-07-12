Клиентка ПриватБанка лишилась 10 тысяч гривен: женщина во всем винит банк

Ключевые факты:
- После сбоя банкомат не выдал клиентке 10 тыс. грн
- Банк отказал из-за пропуска сроков чарджбэка
- Клиентка требует компенсацию и проверку сотрудников
Клиентка ПриватБанка пожаловалась на отказ вернуть 10 тысяч гривен, которые, по ее словам, были списаны во время неудачной операции в банкомате Укрсиббанк. На портале Минфин женщина утверждает, что банк затянул рассмотрение обращения, а затем сообщил об истечении сроков для оспаривания операции.
По словам клиентки, инцидент произошел в банкомате Укрсиббанка, расположенном в магазине "Леруа Мерлен". Во время снятия наличных произошел технический сбой.
"В банкомате Укрсиббанка в магазине "Леруа Мерлен" из-за технического сбоя у меня списали, но не выдали 10 000 грн. Банкомат не работал 10 минут", - рассказала она.
После происшествия женщина сразу зарегистрировала обращение в ПриватБанке под номером 3734392.
Однако, по ее словам, вместо оперативного расследования она столкнулась с многочисленными техническими и организационными трудностями.
Клиентка утверждает, что сначала не могла отправить необходимые документы из-за ограничений электронной почты, затем сотрудники банка попросили удалить и заново привязать адрес электронной почты к аккаунту.
Впоследствии, как утверждает женщина, ей сообщили, что сроки подачи обращения в рамках процедуры Pre-Arbitration международной платежной системы уже истекли.
"Пока ваши менеджеры и роботы перебрасывали меня из стороны в сторону из-за кривых технических скриптов, вы просто пропустили срок подачи чарджбэка", - заявила клиентка.
По ее словам, в банке также сослались на данные банка-владельца банкомата, согласно которым операция считается успешной.
При этом женщина уверяет, что банкомат фактически не работал около десяти минут, а камеры видеонаблюдения в магазине, по ее мнению, могут подтвердить, что наличные ей так и не были выданы.
Она считает, что для выяснения обстоятельств банк должен был запросить записи с камер, а также результаты инкассации банкомата.
В своем обращении клиентка потребовала компенсировать ей 10 тысяч гривен и привлечь к ответственности сотрудников, которые, по ее мнению, допустили нарушение сроков рассмотрения спорной операции.
Кроме того, женщина сообщила, что уже направила жалобу в Национальный банк Украины, приложив переписку с представителями банка.
На момент публикации официального комментария ПриватБанка по данной ситуации не поступало.
Напомним, ранее клиент ПриватБанка во время обращения на портале заявил о технических и организационных сложностях при подаче жалобы. По его словам, терминал не вернул наличные поможет банку понять характер неисправностей и ускорить процедуру проверки в ближайшее время.
Как ранее сообщал Главред, женщина-клиент ПриватБанка высказала позицию по поводу списания средств при неудачной операции в банкомате. Она обратила внимание на необходимость проверки журналов и камер из‑за зависания операции и списания средств и призвала профильные службы немедленно подключиться для урегулирования спорной ситуации путем изучения записей и инкассационных данных.
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Об источнике: Минфин
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