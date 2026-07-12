Клиентка ПриватБанка лишилась 10 тысяч гривен: женщина во всем винит банк

Вместо оперативного расследования она столкнулась с многочисленными техническими и организационными трудностями.

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Клиентка ПриватБанка лишилась 10 тысяч гривен / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Ключевые факты:

После сбоя банкомат не выдал клиентке 10 тыс. грн

Банк отказал из-за пропуска сроков чарджбэка

Клиентка требует компенсацию и проверку сотрудников

Клиентка ПриватБанка пожаловалась на отказ вернуть 10 тысяч гривен, которые, по ее словам, были списаны во время неудачной операции в банкомате Укрсиббанк. На портале Минфин женщина утверждает, что банк затянул рассмотрение обращения, а затем сообщил об истечении сроков для оспаривания операции.

По словам клиентки, инцидент произошел в банкомате Укрсиббанка, расположенном в магазине "Леруа Мерлен". Во время снятия наличных произошел технический сбой.

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"В банкомате Укрсиббанка в магазине "Леруа Мерлен" из-за технического сбоя у меня списали, но не выдали 10 000 грн. Банкомат не работал 10 минут", - рассказала она.

После происшествия женщина сразу зарегистрировала обращение в ПриватБанке под номером 3734392.

Однако, по ее словам, вместо оперативного расследования она столкнулась с многочисленными техническими и организационными трудностями.

Клиентка утверждает, что сначала не могла отправить необходимые документы из-за ограничений электронной почты, затем сотрудники банка попросили удалить и заново привязать адрес электронной почты к аккаунту.

Впоследствии, как утверждает женщина, ей сообщили, что сроки подачи обращения в рамках процедуры Pre-Arbitration международной платежной системы уже истекли.

"Пока ваши менеджеры и роботы перебрасывали меня из стороны в сторону из-за кривых технических скриптов, вы просто пропустили срок подачи чарджбэка", - заявила клиентка.

По ее словам, в банке также сослались на данные банка-владельца банкомата, согласно которым операция считается успешной.

Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

При этом женщина уверяет, что банкомат фактически не работал около десяти минут, а камеры видеонаблюдения в магазине, по ее мнению, могут подтвердить, что наличные ей так и не были выданы.

Она считает, что для выяснения обстоятельств банк должен был запросить записи с камер, а также результаты инкассации банкомата.

В своем обращении клиентка потребовала компенсировать ей 10 тысяч гривен и привлечь к ответственности сотрудников, которые, по ее мнению, допустили нарушение сроков рассмотрения спорной операции.

Кроме того, женщина сообщила, что уже направила жалобу в Национальный банк Украины, приложив переписку с представителями банка.

На момент публикации официального комментария ПриватБанка по данной ситуации не поступало.

Напомним, ранее клиент ПриватБанка во время обращения на портале заявил о технических и организационных сложностях при подаче жалобы. По его словам, терминал не вернул наличные поможет банку понять характер неисправностей и ускорить процедуру проверки в ближайшее время.

Как ранее сообщал Главред, женщина-клиент ПриватБанка высказала позицию по поводу списания средств при неудачной операции в банкомате. Она обратила внимание на необходимость проверки журналов и камер из‑за зависания операции и списания средств и призвала профильные службы немедленно подключиться для урегулирования спорной ситуации путем изучения записей и инкассационных данных.

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Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

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