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Лунный календарь на неделю - какие дни принесут успех, а какие - испытания

Марина Иваненко
11 июля 2026, 19:14
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Лунный календарь на 13–19 июля подскажет, когда планировать важные дела, учебу, поездки и как избежать ошибок.
Лунный календарь на неделю
Лунный календарь на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Какие дни недели будут самыми благоприятными по лунному календарю
  • Когда лучше планировать дела, а когда избегать рисков

Каждый день имеет свои особенности, которые зависят от положения Луны. Ее движение влияет на настроение людей, их продуктивность и успех в делах.

Если учитывать рекомендации лунного календаря, можно эффективнее планировать свои действия и избегать ошибок в работе или личной жизни. Подробный прогноз на неделю подготовил Главред.

видео дня

Какими будут понедельник, вторник и среда по лунному календарю

Как сообщает ТСН, понедельник, 13 июля, подходит для анализа собственных предыдущих действий. В этот день станут заметны результаты поступков, которые вы совершали в течение последнего месяца. Добрые дела принесут положительные последствия. Также день благоприятен для поездок и путешествий.

Вторник, 14 июля, будет неоднозначным. Утром возможны ухудшение настроения, неуверенность или необоснованные страхи. После обеда эмоциональное состояние улучшится. Вторая половина дня подходит для планирования будущих проектов, однако начинать масштабные дела не стоит из-за недостатка сил.

Среда, 15 июля, станет хорошим временем для обучения, повышения квалификации и сбора информации. В этот день можно обращаться к коллегам или знакомым за советами - они будут полезными и искренними. Период благоприятен для планирования, однако стоит избегать жадности.

Чего ожидать в четверг и пятницу - главные советы Луны

Четверг, 16 июля, покажет первые итоги дел, начатых в начале лунного цикла. Результаты могут быть как положительными, так и отрицательными. День отличается высокой активностью, поэтому силы лучше направить на полезную работу. Главное - контролировать эмоции и не действовать импульсивно.

Пятница, 17 июля, считается непростым днём из-за большого количества искушений. Многим придётся выбирать между правильными и ошибочными решениями. Лёгкий путь может оказаться ложным, поэтому каждый шаг нужно тщательно обдумывать. Ответственность за последствия придётся нести самостоятельно.

Какими будут выходные - когда действовать, а когда быть осторожными

Суббота, 18 июля, принесет прилив физических и моральных сил. Появится много энергии, однако использовать её стоит разумно. День хорошо подходит для решения бытовых и домашних дел. Не пытайтесь сделать всё сразу, чтобы избежать истощения.

Воскресенье, 19 июля, потребует уверенности в собственных действиях. Сомнения могут помешать достижению цели, особенно в отношениях с близкими. Это благоприятное время для встреч со старыми друзьями. Если в делах возникнут трудности, проанализируйте свои предыдущие шаги, найдите ошибку и исправьте её.

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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