Оккупанты ударили ракетой по Одессе: есть погибшие и пострадавший

Двое погибших в Одессе в результате ракетного удара по объекту гражданской инфраструктуры.

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Оккупанты ударили ракетой по Одессе / коллаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA

Кратко:

24-летний мужчина получил осколочное ранение

На месте удара работают соответствующие службы

Двое жителей Одессы погибли, один получил ранения в результате удара российских оккупантов по объекту гражданской инфраструктуры в городе в субботу, 11 июля. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"В результате ракетного удара по Одессе, по предварительным данным, к сожалению, два человека погибли. Еще один человек пострадал: 24-летний мужчина получил осколочное ранение. Под удар попал объект гражданской инфраструктуры", – написал Кипер. видео дня

По его словам, на месте удара работают соответствующие службы. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. Продолжается ликвидация последствий вражеского удара.

Российские оккупанты нанесли удар по объекту инфраструктуры в Одессе в субботу во время воздушной тревоги.

Продолжит ли РФ наносить удары по Украине баллистическими ракетами - мнение эксперта

Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал Главреду, что у России нет достаточных запасов ракет для проведения еженедельных массированных ударов по Украине. В то же время враг, по его словам, может продолжать точечные атаки баллистическими ракетами для оказания давления на гражданское население.

"Я думаю, что ресурс ракет у них всё же ограничен. Они не могут каждую неделю атаковать нас 20 ракетами. Думаю, динамика будет примерно такой, как сейчас", - предположил "Флеш".

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, "Главред" писал, что в ночь на 11 июля Россия атаковала столицу Украины. Около 03:41 была объявлена ракетная тревога, а через несколько минут городские власти заявили об атаке с применением баллистического оружия.

Накануне стало известно, что 10 июля российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки погиб один человек.

Ранее армия РФ нанесла бомбовые удары по жилому сектору Краматорска. В результате российской бомбардировки есть жертвы, среди которых - ребенок, а также пострадавшие.

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О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

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