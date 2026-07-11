Оккупанты ударили ракетой по Одессе: есть погибшие и пострадавший

Кратко:
- 24-летний мужчина получил осколочное ранение
- На месте удара работают соответствующие службы
Двое жителей Одессы погибли, один получил ранения в результате удара российских оккупантов по объекту гражданской инфраструктуры в городе в субботу, 11 июля. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
"В результате ракетного удара по Одессе, по предварительным данным, к сожалению, два человека погибли. Еще один человек пострадал: 24-летний мужчина получил осколочное ранение. Под удар попал объект гражданской инфраструктуры", – написал Кипер.видео дня
По его словам, на месте удара работают соответствующие службы. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. Продолжается ликвидация последствий вражеского удара.
Российские оккупанты нанесли удар по объекту инфраструктуры в Одессе в субботу во время воздушной тревоги.
Продолжит ли РФ наносить удары по Украине баллистическими ракетами - мнение эксперта
Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал Главреду, что у России нет достаточных запасов ракет для проведения еженедельных массированных ударов по Украине. В то же время враг, по его словам, может продолжать точечные атаки баллистическими ракетами для оказания давления на гражданское население.
"Я думаю, что ресурс ракет у них всё же ограничен. Они не могут каждую неделю атаковать нас 20 ракетами. Думаю, динамика будет примерно такой, как сейчас", - предположил "Флеш".
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, "Главред" писал, что в ночь на 11 июля Россия атаковала столицу Украины. Около 03:41 была объявлена ракетная тревога, а через несколько минут городские власти заявили об атаке с применением баллистического оружия.
Накануне стало известно, что 10 июля российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки погиб один человек.
Ранее армия РФ нанесла бомбовые удары по жилому сектору Краматорска. В результате российской бомбардировки есть жертвы, среди которых - ребенок, а также пострадавшие.
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О персоне: Олег Кипер
Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.
Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:
- следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
- прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
- руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).
В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.
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