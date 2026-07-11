Станет белоснежной за 20 минут: как отмыть эмалированную кастрюлю

Застарелый нагар сам отслоится от стенок кастрюли, если знать одну хитрость.

https://glavred.info/lifehack/stanet-belosnezhnoy-za-20-minut-kak-otmyt-emalirovannuyu-kastryulyu-10779818.html Ссылка скопирована

Как вернуть эмалированной кастрюле белоснежность / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Зачем кипятить эмалированную кастрюлю

Как удалить остатки застарелого нагара

Эмалированная посуда со временем покрывается желтым налетом, жиром и нагаром, которые бывает сложно удалить обычными моющими средствами.

Однако Главред узнал, что существует простой способ вернуть эмалированной кастрюле блеск. Им поделился автор YouTube-канала Точка зрения 360⁰.

видео дня

Как очистить эмалированную кастрюлю от нагара

Сначала нужно подобрать емкость побольше, в которую полностью поместится эмалированная кастрюля вместе с крышкой и другими деталями. Их нужно залить горячей водой.

После этого следует добавить в воду две столовые ложки кислородного отбеливателя и поставить емкость на плиту, кипятить 15–20 минут на небольшом огне. Далее нужно осторожно достать из емкости кастрюлю и дочистить места, где остались загрязнения.

Как избавиться от нагара: 4 золотых правила / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как отмыть эмалированную кастрюлю:

Другие новости:

Об источнике: Точка Зору 360⁰ "Точка Зору 360⁰" - YouTube-канал с видео об интересных идеях для дома, ремонте своими руками и полезных советах. Автор также делится лайфхаками, которые упрощают жизнь.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред