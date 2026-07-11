Станет белоснежной за 20 минут: как отмыть эмалированную кастрюлю

Вы узнаете:
- Зачем кипятить эмалированную кастрюлю
- Как удалить остатки застарелого нагара
Эмалированная посуда со временем покрывается желтым налетом, жиром и нагаром, которые бывает сложно удалить обычными моющими средствами.
Однако Главред узнал, что существует простой способ вернуть эмалированной кастрюле блеск. Им поделился автор YouTube-канала Точка зрения 360⁰.
Как очистить эмалированную кастрюлю от нагара
Сначала нужно подобрать емкость побольше, в которую полностью поместится эмалированная кастрюля вместе с крышкой и другими деталями. Их нужно залить горячей водой.
После этого следует добавить в воду две столовые ложки кислородного отбеливателя и поставить емкость на плиту, кипятить 15–20 минут на небольшом огне. Далее нужно осторожно достать из емкости кастрюлю и дочистить места, где остались загрязнения.
Смотрите видео о том, как отмыть эмалированную кастрюлю:
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Об источнике: Точка Зору 360⁰
"Точка Зору 360⁰" - YouTube-канал с видео об интересных идеях для дома, ремонте своими руками и полезных советах. Автор также делится лайфхаками, которые упрощают жизнь.
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