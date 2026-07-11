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Живые обереги от сглаза: какие деревья издавна сажали возле дома на счастье

Марина Иваненко
11 июля 2026, 02:22
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Какие деревья посадить возле дома, чтобы они символизировали благополучие и счастье. Деревья также следует выбирать с учетом безопасности фундамента
какие деревья привлекают удачу в дом
Какие деревья привлекают удачу в дом / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие деревья приносят благополучие по приметкам
  • Почему большие деревья опасны для дома
  • Какие растения лучше посадить возле дома

Издавна в Украине верили, что деревья возле дома не только украшают двор, но и защищают семью, приносят достаток и оберегают от бед. Хотя наука не подтверждает магических свойств растений, многие народные традиции сохранились до наших дней.

Как сообщает ТСН, при выборе деревьев для сада стоит учитывать не только народные приметы, но и практические аспекты. Некоторые породы имеют мощную корневую систему, которая со временем может повредить фундамент дома.

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Калина - символ счастья и семейного благополучия

Калину издавна считали одним из главных символов украинского дома. Согласно народным поверьям, она приносит в дом мир, достаток и здоровье, а также оберегает детей. Именно поэтому куст часто высаживали у входа в дом.

Помимо символического значения, ягоды калины традиционно используют в народной медицине.

Дуб - дерево силы и долголетия

Дуб символизирует прочность, мудрость и выносливость. Считалось, что он дарит хозяевам силу и помогает преодолевать жизненные трудности.

В то же время сажать дуб рядом с домом не рекомендуется. Из-за мощных корней дерево может повредить фундамент, поэтому для него лучше выбрать место подальше от зданий.

Приметы о погоде
Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Липа - дерево уюта и семейного согласия

Согласно народным представлениям, липа приносит в дом покой и гармонию, помогает избегать ссор и создает уютную атмосферу.

Кроме того, она ценится за ароматное цветение, из которого готовят душистый чай.

Рябина - народный оберег дома

Рябину традиционно высаживали возле заборов или ворот. Считалось, что она защищает дом от зависти, сглаза и других бед.

Это неприхотливое растение, которое хорошо переносит холод и не требует сложного ухода.

Яблоня - символ благополучия и продолжения рода

Цветущая яблоня издавна ассоциировалась с достатком, семейным счастьем и рождением детей. Помимо символического значения, дерево ежегодно дарит щедрый урожай плодов.

Какие деревья не стоит сажать возле дома

Специалисты напоминают, что при планировании сада важно учитывать особенности корневой системы деревьев.

Рядом с фундаментом не рекомендуется высаживать дуб, грецкий орех, а также высокие сосны и ели. Их корни способны повредить бетонные конструкции, а большие кроны создают густую тень, что может негативно повлиять на рост других растений.

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