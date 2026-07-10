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Пятна от жесткой воды уходят без усилий: метод с TikTok поразил хозяек

Константин Пономарев
10 июля 2026, 16:42
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Краны и раковина снова будут сиять без дорогих средств. Домашний способ легко помогает справиться с известковым налетом.
Женщина поделилась простым способом, который позволяет удалить следы жесткой воды
Женщина поделилась простым способом, который позволяет удалить следы жесткой воды / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@elen_lifehacks, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему пятна от жесткой воды возвращаются снова
  • Какое кухонное средство помогает очистить сантехнику
  • Что нужно сделать после обработки уксусом

Известковый налет на кранах и раковинах является одной из самых распространенных бытовых проблем в регионах с жесткой водой. Минеральные отложения постепенно накапливаются на поверхности, из-за чего сантехника теряет блеск, а обычные чистящие средства не всегда помогают избавиться от загрязнений.

Пользовательница TikTok по имени Елена Грабовец поделилась простым способом, который, по ее словам, позволяет удалить следы жесткой воды всего за несколько минут. Для этого понадобится лишь белый дистиллированный уксус и бумажные полотенца.

видео дня

Как удалить известковый налет с крана

Сначала необходимо сложить бумажное полотенце в несколько слоев, чтобы оно стало плотнее. Затем его следует полностью пропитать белым дистиллированным уксусом.

После этого полотенце нужно плотно обернуть вокруг крана, уделив особое внимание участкам с наиболее заметным известковым налетом. Аналогичным образом можно обработать слив в раковине.

Для очистки понадобится белый дистиллированный уксус и бумажные полотенца
Для очистки понадобится белый дистиллированный уксус и бумажные полотенца / Фото: tiktok.com/@elen_lifehacks

Средство оставляют на поверхности примерно на 5–10 минут. За это время уксус помогает размягчить минеральные отложения, благодаря чему они легче удаляются.

Затем достаточно протереть кран и слив салфеткой из микрофибры, чтобы вернуть поверхности блеск.

Пользователи подтвердили эффективность метода

Видео с этим способом быстро стало вирусным. Многие пользователи отметили, что давно используют уксус для борьбы с известковым налетом и ржавчиной.

Средство оставляют на поверхности примерно на 5–10 минут
Средство оставляют на поверхности примерно на 5–10 минут / Фото: tiktok.com/@elen_lifehacks

Некоторые поделились альтернативными вариантами очистки, рассказав, что предпочитают специальные чистящие средства или составы против плесени. Тем не менее именно способ с уксусом многие назвали одним из самых доступных и простых, поскольку необходимые материалы обычно уже есть дома.

"Я так делаю. Это работает. И с ржавчиной тоже неплохо справляется", - написал один из пользователей.

Смотрите в видео о том, как очистить кран и раковину от налета:

@elen_lifehacks Stop scrubbing your hard water stains! ? One of the easiest cleaning hacks I’ve tried. Save this tip! #cleaningtok#cleaninghack#vinegarhack#fyp#viral♬ Pump - Valentino Khan

Ранее Главред писал о том, почему летом воняет стиральная машина. Высокая температура и частые стирки могут вызвать неприятный запах. Простые советы помогут вернуть свежесть и чистоту.

Также сообщалось о том, что черный налет в ванной исчезнет за час. Если заметить проблему на ранней стадии, избавиться от нее можно с помощью простых средств, которые есть практически на каждой кухне.

Вам может быть интересно:

TikTok

TikTok - популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

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