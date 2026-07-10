Пятна от жесткой воды уходят без усилий: метод с TikTok поразил хозяек

Вы узнаете:
- Почему пятна от жесткой воды возвращаются снова
- Какое кухонное средство помогает очистить сантехнику
- Что нужно сделать после обработки уксусом
Известковый налет на кранах и раковинах является одной из самых распространенных бытовых проблем в регионах с жесткой водой. Минеральные отложения постепенно накапливаются на поверхности, из-за чего сантехника теряет блеск, а обычные чистящие средства не всегда помогают избавиться от загрязнений.
Пользовательница TikTok по имени Елена Грабовец поделилась простым способом, который, по ее словам, позволяет удалить следы жесткой воды всего за несколько минут. Для этого понадобится лишь белый дистиллированный уксус и бумажные полотенца.
Как удалить известковый налет с крана
Сначала необходимо сложить бумажное полотенце в несколько слоев, чтобы оно стало плотнее. Затем его следует полностью пропитать белым дистиллированным уксусом.
После этого полотенце нужно плотно обернуть вокруг крана, уделив особое внимание участкам с наиболее заметным известковым налетом. Аналогичным образом можно обработать слив в раковине.
Средство оставляют на поверхности примерно на 5–10 минут. За это время уксус помогает размягчить минеральные отложения, благодаря чему они легче удаляются.
Затем достаточно протереть кран и слив салфеткой из микрофибры, чтобы вернуть поверхности блеск.
Пользователи подтвердили эффективность метода
Видео с этим способом быстро стало вирусным. Многие пользователи отметили, что давно используют уксус для борьбы с известковым налетом и ржавчиной.
Некоторые поделились альтернативными вариантами очистки, рассказав, что предпочитают специальные чистящие средства или составы против плесени. Тем не менее именно способ с уксусом многие назвали одним из самых доступных и простых, поскольку необходимые материалы обычно уже есть дома.
"Я так делаю. Это работает. И с ржавчиной тоже неплохо справляется", - написал один из пользователей.
Смотрите в видео о том, как очистить кран и раковину от налета:
@elen_lifehacks Stop scrubbing your hard water stains! ? One of the easiest cleaning hacks I’ve tried. Save this tip! #cleaningtok#cleaninghack#vinegarhack#fyp#viral♬ Pump - Valentino Khan
Ранее Главред писал о том, почему летом воняет стиральная машина. Высокая температура и частые стирки могут вызвать неприятный запах. Простые советы помогут вернуть свежесть и чистоту.
Также сообщалось о том, что черный налет в ванной исчезнет за час. Если заметить проблему на ранней стадии, избавиться от нее можно с помощью простых средств, которые есть практически на каждой кухне.
Вам может быть интересно:
- Плесень в ванной исчезает моментально: простой метод работает безотказно
- Предмет из ванной комнаты сделает помидоры сочнее - что положить под кусты
- Черный налет в ванной исчезнет за час: что нужно сделать после душа
TikTok
TikTok - популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.
Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.
TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред