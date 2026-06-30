Даже старый известковый налет на кране отвалится сам: достаточно одного средства

Толстый слой известкового налета на кране можно удалить без использования агрессивных химических средств.

https://glavred.info/lifehack/dazhe-staryy-izvestkovyy-nalet-na-krane-otvalitsya-sam-dostatochno-odnogo-sredstva-10776857.html Ссылка скопирована

Как очистить кран от налета / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как очистить кран от известкового налета

Что быстро растворяет известковый налет

Известковый налет на кранах не только портит внешний вид сантехники, но и со временем может привести к ее повреждению. Особенно быстро проблема возникает в домах с жесткой водой. Однако, чтобы удалить весь налет, не нужно использовать дорогую химию, ведь есть более дешевый вариант.

Главред решил разобраться, как очистить кран от сильного известкового налета.

видео дня

Чем можно удалить известковый налет с крана

Автор YouTube-канала "Советы для дома" рассказала, что очистить кран и раковину от известкового налета можно с помощью обычного уксуса.

"Обычный уксус поможет вернуть блеск смесителю и раковине без агрессивной химии", - подчеркнула женщина.

Как очистить смеситель от известкового налета уксусом

Для очистки понадобятся только уксус, бумажные полотенца, зубная щетка и резиновые перчатки.

Нужно просто полить загрязненные участки уксусом. Он отлично растворяет известковый налет, вступает в реакцию с солями кальция и буквально размягчает налет.

Если налет незначительный, достаточно оставить уксус на несколько минут, после чего потереть поверхность зубной щеткой и вытереть губкой.

В случае сильного загрязнения стоит выбрать другой способ.

"У меня же налет серьезный, поэтому смачиваю в уксусе бумажные полотенца и прикладываю их туда, где скопился налет", - говорится в видео.

Как удалить сильный известковый налет с вентилей

Если слой налета очень толстый, обычного уксуса может быть недостаточно. В таком случае его нужно немного подогреть.

"Нужно именно подогреть до 50 градусов, но не кипятить. На вентилях у меня налет очень толстый, а теплый уксус действует и лучше, и быстрее", - говорит автор видео.

Бумажные полотенца следует смочить в теплом уксусе и обернуть ими вентили. Если налет полностью не размягчился, процедуру стоит повторить.

Как быстро удалить известковый налет в ванной / Инфографика: Главред

Почему важно регулярно очищать смеситель от налета

Женщина подчеркивает, что откладывать очистку не стоит, ведь известковый налет постепенно повреждает покрытие смесителя.

"Если вы долго не будете мыть смеситель, соли будут накапливаться, а со временем под ними начнется микрокоррозия, то есть повреждается хром", - говорит она.

Именно поэтому даже небольшой налет желательно удалять сразу после его появления.

Как очистить смеситель, чтобы он снова засиял - видео:

Читайте также:

Об источнике: Советы для дома Советы для дома - украинский YouTube-канал, цель которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить чистящие средства своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, как указано в описании канала.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред