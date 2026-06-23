Старый налет исчезнет на глазах: как быстро отбелить унитаз без химии

Простой способ из доступных компонентов поможет вернуть сантехнике прежний блеск.

https://glavred.info/lifehack/staryy-nalet-ischeznet-na-glazah-kak-bystro-otbelit-unitaz-bez-himii-10774991.html Ссылка скопирована

Как быстро почистить унитаз / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Почему в унитазе появляется известковый налет

Какое домашнее средство поможет его удалить

Известковый налет в унитазе — распространенная проблема. Обычные чистящие средства и ершик не всегда помогают справиться с застарелыми отложениями. Однако восстановить блеск сантехники можно с помощью домашних средств.

Главред решил разобраться, как быстро очистить унитаз от застарелого налета.

видео дня

Почему в унитазе появляется известковый налет

Автор канала "Советы для дома" на YouTube поделилась эффективным способом очистки унитаза, который помогает удалить даже стойкий налет без использования агрессивной химии.

По ее словам, причиной появления отложений часто становится качество воды. В частности, из-за жесткой воды на стенках чаши постепенно накапливаются минеральные отложения. Если же вода содержит много железа, могут появляться характерные ржавые пятна и потемнения.

Чем очистить унитаз от известкового налета

Для приготовления домашнего средства понадобятся простые компоненты:

200 мл горячей воды температурой около 80 градусов;

2 столовые ложки лимонной кислоты;

2 столовые ложки сухого горчичного порошка.

Компоненты нужно тщательно перемешать до однородной консистенции.

"Лимонная кислота растворяет известковый налет и мочевой камень, а горчичный порошок удаляет органические загрязнения, хорошо нейтрализует неприятные запахи и устраняет жировой налет", — объясняет автор видео.

Как правильно наносить чистящий раствор

После приготовления смеси необходимо взять бумажные полотенца или куски ненужной ткани, хорошо смочить их в растворе и приложить к загрязненным участкам.

"Благодаря бумажным полотенцам средство не будет стекать", — отмечает женщина.

Особое внимание следует уделить ободку унитаза и нижней части чаши, где чаще всего скапливается налет.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Сколько времени нужно для очистки

После нанесения раствора его нужно оставить как минимум на 30 минут. Если отложения старые и плотные, время можно увеличить.

"Если налет был сильным, можно оставить на дольше, за это время кислота размягчит отложения, и они начнут отходить от поверхности", — говорится в видео.

После этого достаточно убрать полотенца и пройтись по поверхности щеткой.

Как очистить унитаз от налета и мочевого камня – видео:

Читайте также:

Об источнике: Советы для дома Советы для дома — украинский YouTube-канал, цель которого — показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и изготавливать чистящие средства своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, как указано в описании канала.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред