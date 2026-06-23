Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Старый налет исчезнет на глазах: как быстро отбелить унитаз без химии

Мария Николишин
23 июня 2026, 10:52
google news Подпишитесь
на нас в Google
Простой способ из доступных компонентов поможет вернуть сантехнике прежний блеск.
Старый налет исчезнет на глазах: как быстро отбелить унитаз без химии
Как быстро почистить унитаз / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Почему в унитазе появляется известковый налет
  • Какое домашнее средство поможет его удалить

Известковый налет в унитазе — распространенная проблема. Обычные чистящие средства и ершик не всегда помогают справиться с застарелыми отложениями. Однако восстановить блеск сантехники можно с помощью домашних средств.

Главред решил разобраться, как быстро очистить унитаз от застарелого налета.

видео дня

Почему в унитазе появляется известковый налет

Автор канала "Советы для дома" на YouTube поделилась эффективным способом очистки унитаза, который помогает удалить даже стойкий налет без использования агрессивной химии.

По ее словам, причиной появления отложений часто становится качество воды. В частности, из-за жесткой воды на стенках чаши постепенно накапливаются минеральные отложения. Если же вода содержит много железа, могут появляться характерные ржавые пятна и потемнения.

Чем очистить унитаз от известкового налета

Для приготовления домашнего средства понадобятся простые компоненты:

  • 200 мл горячей воды температурой около 80 градусов;
  • 2 столовые ложки лимонной кислоты;
  • 2 столовые ложки сухого горчичного порошка.

Компоненты нужно тщательно перемешать до однородной консистенции.

"Лимонная кислота растворяет известковый налет и мочевой камень, а горчичный порошок удаляет органические загрязнения, хорошо нейтрализует неприятные запахи и устраняет жировой налет", — объясняет автор видео.

Как правильно наносить чистящий раствор

После приготовления смеси необходимо взять бумажные полотенца или куски ненужной ткани, хорошо смочить их в растворе и приложить к загрязненным участкам.

"Благодаря бумажным полотенцам средство не будет стекать", — отмечает женщина.

Особое внимание следует уделить ободку унитаза и нижней части чаши, где чаще всего скапливается налет.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета
Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Сколько времени нужно для очистки

После нанесения раствора его нужно оставить как минимум на 30 минут. Если отложения старые и плотные, время можно увеличить.

"Если налет был сильным, можно оставить на дольше, за это время кислота размягчит отложения, и они начнут отходить от поверхности", — говорится в видео.

После этого достаточно убрать полотенца и пройтись по поверхности щеткой.

Как очистить унитаз от налета и мочевого камня – видео:

Читайте также:

Об источнике: Советы для дома

Советы для дома — украинский YouTube-канал, цель которого — показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и изготавливать чистящие средства своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, как указано в описании канала.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
лайфхак уборка унитаз
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Время не на стороне Москвы": в Совбезе ООН прозвучали жесткие заявления США и Украины

"Время не на стороне Москвы": в Совбезе ООН прозвучали жесткие заявления США и Украины

10:59Аналитика
Крым в огне и без света после атаки БПЛА: дым виден за десятки километров

Крым в огне и без света после атаки БПЛА: дым виден за десятки километров

09:51Война
РФ проникает в стратегический город на Донетчине и готовится к захвату - The Telegraph

РФ проникает в стратегический город на Донетчине и готовится к захвату - The Telegraph

08:31Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинках сундука с сокровищами за 10 с

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинках сундука с сокровищами за 10 с

"На кого похож": Гросу впервые показала лицо мужа и сыночка-копию

"На кого похож": Гросу впервые показала лицо мужа и сыночка-копию

Цены на популярные овощи взлетели почти вдвое: что подорожало больше всего

Цены на популярные овощи взлетели почти вдвое: что подорожало больше всего

Один знак зодиака притягивает удачу магнитом: назван самый большой оптимист по гороскопу

Один знак зодиака притягивает удачу магнитом: назван самый большой оптимист по гороскопу

Под Москвой горит центр космической связи, поражены паромы и полигон РФ — Генштаб

Под Москвой горит центр космической связи, поражены паромы и полигон РФ — Генштаб

Последние новости

11:05

Прощай, РФ: Регина Тодоренко навострила лыжи из страны-агрессора

11:04

Гороскоп на завтра, 24 июня: Девам — неожиданность, Весам — перемены

11:04

После долгих испытаний наступит счастье: какие знаки ждут перемен

10:59

"Время не на стороне Москвы": в Совбезе ООН прозвучали жесткие заявления США и Украины

10:54

Гороскоп Таро на завтра 24 июня: Тельцам - много денег, Раку - свобода

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
10:52

Старый налет исчезнет на глазах: как быстро отбелить унитаз без химииВидео

10:22

Поддерживал Путина: скончался популярный российский и советской актер

10:04

Мозговая высказалась про отношения с мужем и трогательно обратилась к нему — деталиВидео

09:55

Какие люди находятся под защитой высших сил: даты рождения с "щитом благодати"

Реклама
09:52

Удары по Воронежу и Дубне: Копытько о том, как Украина бьет по ядру российского ВПКмнение

09:51

Крым в огне и без света после атаки БПЛА: дым виден за десятки километровВидео

09:11

Интересный тест на знание ПДД: кому разрешено повернуть направоВидео

08:57

Стихия накроет полстраны: синоптики предупредили о грозах, граде и шквалах

08:31

РФ проникает в стратегический город на Донетчине и готовится к захвату - The Telegraph

08:10

Десятки взрывов прозвучали в Керчи, Джанкое и Феодосии: что попало под удар дронов

06:54

"Терпение не безгранично": Украина поставила жесткое условие по миру с РФ

05:11

Атрибуты роскоши в СССР: какие неожиданные сейчас вещи выдавали советских богачей

04:48

Смородина будет сладкая, как мед: чем подкормить кусты в июне для рекордного урожая

04:25

Возвращение людей из прошлого: какие знаки зодиака исправят старые ошибки

04:02

Под полями нашли самую большую пирамиду в мире: веками её считали горойВидео

Реклама
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинках сундука с сокровищами за 10 с

03:31

Один знак зодиака притягивает удачу магнитом: назван самый большой оптимист по гороскопу

03:03

Какие продукты нельзя хранить в дверце холодильника: неожиданные запреты

02:36

Белая полоса начинается: какие три знака зодиака почувствуют себя счастливыми

02:05

Ученые ошарашили загадочным сигналом из космоса: все указывает на темную материю

01:05

Отключения электроэнергии в Киеве: к чему готовиться и каковы сроки

00:42

Каждый за себя: в МИД оценили "разъединение" Украины и Молдовы на пути в ЕС

00:14

"Его ликвидируют": Жданов раскрыл главное условие устранения Путина

22 июня, понедельник
23:50

В МИД пояснили, почему Навроцкого не позвали на важную конференцию в Польше

23:36

"Личный враг Путина", раскрывший его роман с Кабаевой, умер от "отравления грибами"

23:12

Совершенно новый тип ракет: чем Украина могла нанести удар по заводу в ВоронежеВидео

22:49

"Теряет силу": в Польше раскрыли, что станет с отобранным у Зеленского орденом

22:49

Как правильно и ласково называть Наталью на украинском языке: редкие формы имени

22:26

Можно ли лишить ордена: историк указал на нюанс на фоне скандала с ПольшейВидео

22:10

Пустая бутылка на столе: какой неприятный намек она давала гостям раньше

21:57

Без вентилятора и кондиционера: один простой трюк быстро охладит спальнюВидео

21:54

У певицы Елки нашли недвижимость в Украине: что известно о ее имуществе

21:29

Замена Стармера: кто может стать новым премьером Британии и что он говорил об Украине

21:04

Ракеты и тонна взрывчатки: генерал о сценарии уничтожения Керченского моста

20:59

Всего пять знаков китайского зодиака: кому улыбнется удача 23 июня

Реклама
20:41

"Довоевались, докрались": путинисты Цыгановы раскритиковали армию РФ

20:13

Плохие новости для россиян: как атака на Центр космической связи РФ повлияет на фронт

20:05

Половина крупного города на востоке в "серой зоне": в DeepState раскрыли детали

19:57

Почему котлеты получаются сухими: популярный ингредиент, который вытягивает сок

19:45

Глава парламентской ТСК сравнил методы работы НАБУ и САП со сталинскими судами 33-го года

19:36

Почему в России не звучат сирены во время украинских атак — в разведке указали на нюанс

19:24

Квентин Тарантино сыграет роль в фильме с известной певицей

19:10

Урок Стармера для Европы и Украины: Андрусив о главной проблеме современной Европымнение

19:06

Обратный эффект удобрений: какая ошибка приводит к тому, что овощи растут в ботву

19:00

Лукашенко готовит Беларусь к войне с Украиной: раскрыты тревожные детали

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять