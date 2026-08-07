Украинские дроны поразили 102 цели за двое суток: "Мадяр" рассказал о разгроме

Главное:
- СБС за двое суток поразили 102 цели
- Среди пораженных объектов - электроподстанции, склады, базы техники и ПВО
- Уничтожено или повреждено 6 судов "теневого флота"
Украинские беспилотники в течение двух дней поразили 102 военные и инфраструктурные цели российских оккупантов. Среди пораженных объектов - суда "теневого флота", электроподстанции, склады, базы техники и средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.
По его словам, удары наносились в оперативной глубине противника. Как рассказал Бровди, за двое суток были поражены:
- 6 судов "теневого флота" в Черном и Азовском морях - два танкера и четыре сухогруза;
- 10 электроподстанций;
- 8 пунктов управления противника;
- 2 склада горючего и боеприпасов;
- два комплекса радиолокационной разведки;
- зенитный ракетный комплекс "Бук";
- локомотивы, топливозаправщики, коммуникационные вышки и ретрансляторы управления дронами "Шахед/Герань".
"В течение 48 часов в оперативной глубине противника результативно уничтожено 102 вражеских цели", - отметил командующий СБС.
Удары по энергетике
Роберт Бровди также сообщил, что в рамках операции "Крымский рубильник off", которая продолжается с 1 июля, украинские силы поразили 211 энергоузлов на временно оккупированных территориях. Среди пораженных объектов за последние двое суток - электроподстанции в Мариуполе, Бердянске, Докучаевске, Широкой Балке, Березовском и других населенных пунктах.
Также под удары попали военные объекты РФ. Поражены места дислокации подразделений ФСБ, ремонтные базы, склады военной техники и полигоны в оккупированном Крыму.
Уничтожение "теневого флота" РФ
Отдельно командующий СБС отметил операции против судов, которые Россия использует для обхода международных санкций и транспортировки нефти. По его словам, украинские дроны поразили шесть таких судов в Черном и Азовском морях.
"Мы устоим. Москва падет. Крым откормим и восстановим", - заявил Роберт Бровди.
Для чего Украина атакует объекты в Крыму
Командующий СБС Роберт Бровди рассказал, что Силы беспилотных систем ВСУ систематически наносят удары по энергетической и топливной инфраструктуре временно оккупированного Крыма, чтобы ослабить возможности российской военной машины на полуострове. По словам Бровди, ключевая цель операций - перекрыть пути поставки ресурсов в Крым.
"Вся военная машина нуждается в снабжении, ведь Крым не самодостаточен с точки зрения обеспечения ресурсами. Перекрывая сейчас пути доступа, мы не мешаем россиянам уезжать с полуострова", - пояснил он.
Командующий СБС отметил, что удары сосредоточены прежде всего на энергоузлах и топливных объектах, поскольку без них невозможно полноценное функционирование воинских частей. Он также заявил, что украинские силы продолжат удары по логистике РФ.
Удары СБС - новости по теме
Напомним, в ночь на 20 июля Силы беспилотных систем поразили 7 судов "теневого флота" РФ - 3 танкера и 4 сухогруза в Черном и Азовском морях. В рамках операции "Крымский рубильник off" дроны атаковали 7 энергообъектов на оккупированных территориях.
По словам командующего СБС Роберта Бровди ("Мадяра"), в течение 12–13 июля украинские дроны поразили 11 энергетических объектов, в частности 9 подстанций, пункт перетока энергомоста "Кубань–Крым" и газоперекачивающую станцию.
Как ранее сообщал Главред, в ночь на 15 июля Силы беспилотных систем Украины впервые атаковали суда "теневого флота" РФ в Черном море. По словам Роберта Бровди, было поражено 20 судов.
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О персоне: кто такой "Мадяр"
Бровди Роберт Йосипович (позывной "Мадяр") - украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины).
До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известен проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт".
С января 2024 года подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление для усиления Вовчанского соединения.
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