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Украинские дроны поразили 102 цели за двое суток: "Мадяр" рассказал о разгроме

Руслана Заклинская
7 августа 2026, 18:45
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В рамках операции "Крымский рубильник" украинские войска нанесли удары по 211 энергетическим объектам на оккупированных территориях.
Украинские дроны поразили 102 цели за двое суток:
"Мадяр" обнародовал список уничтоженных объектов РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

  • СБС за двое суток поразили 102 цели
  • Среди пораженных объектов - электроподстанции, склады, базы техники и ПВО
  • Уничтожено или повреждено 6 судов "теневого флота"

Украинские беспилотники в течение двух дней поразили 102 военные и инфраструктурные цели российских оккупантов. Среди пораженных объектов - суда "теневого флота", электроподстанции, склады, базы техники и средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.

По его словам, удары наносились в оперативной глубине противника. Как рассказал Бровди, за двое суток были поражены:

видео дня
  • 6 судов "теневого флота" в Черном и Азовском морях - два танкера и четыре сухогруза;
  • 10 электроподстанций;
  • 8 пунктов управления противника;
  • 2 склада горючего и боеприпасов;
  • два комплекса радиолокационной разведки;
  • зенитный ракетный комплекс "Бук";
  • локомотивы, топливозаправщики, коммуникационные вышки и ретрансляторы управления дронами "Шахед/Герань".

"В течение 48 часов в оперативной глубине противника результативно уничтожено 102 вражеских цели", - отметил командующий СБС.

Удары по энергетике

Роберт Бровди также сообщил, что в рамках операции "Крымский рубильник off", которая продолжается с 1 июля, украинские силы поразили 211 энергоузлов на временно оккупированных территориях. Среди пораженных объектов за последние двое суток - электроподстанции в Мариуполе, Бердянске, Докучаевске, Широкой Балке, Березовском и других населенных пунктах.

Также под удары попали военные объекты РФ. Поражены места дислокации подразделений ФСБ, ремонтные базы, склады военной техники и полигоны в оккупированном Крыму.

Уничтожение "теневого флота" РФ

Отдельно командующий СБС отметил операции против судов, которые Россия использует для обхода международных санкций и транспортировки нефти. По его словам, украинские дроны поразили шесть таких судов в Черном и Азовском морях.

"Мы устоим. Москва падет. Крым откормим и восстановим", - заявил Роберт Бровди.

Роберт Бровди
Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Для чего Украина атакует объекты в Крыму

Командующий СБС Роберт Бровди рассказал, что Силы беспилотных систем ВСУ систематически наносят удары по энергетической и топливной инфраструктуре временно оккупированного Крыма, чтобы ослабить возможности российской военной машины на полуострове. По словам Бровди, ключевая цель операций - перекрыть пути поставки ресурсов в Крым.

"Вся военная машина нуждается в снабжении, ведь Крым не самодостаточен с точки зрения обеспечения ресурсами. Перекрывая сейчас пути доступа, мы не мешаем россиянам уезжать с полуострова", - пояснил он.

Командующий СБС отметил, что удары сосредоточены прежде всего на энергоузлах и топливных объектах, поскольку без них невозможно полноценное функционирование воинских частей. Он также заявил, что украинские силы продолжат удары по логистике РФ.

Удары СБС - новости по теме

Напомним, в ночь на 20 июля Силы беспилотных систем поразили 7 судов "теневого флота" РФ - 3 танкера и 4 сухогруза в Черном и Азовском морях. В рамках операции "Крымский рубильник off" дроны атаковали 7 энергообъектов на оккупированных территориях.

По словам командующего СБС Роберта Бровди ("Мадяра"), в течение 12–13 июля украинские дроны поразили 11 энергетических объектов, в частности 9 подстанций, пункт перетока энергомоста "Кубань–Крым" и газоперекачивающую станцию.

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 15 июля Силы беспилотных систем Украины впервые атаковали суда "теневого флота" РФ в Черном море. По словам Роберта Бровди, было поражено 20 судов.

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О персоне: кто такой "Мадяр"

Бровди Роберт Йосипович (позывной "Мадяр") - украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины).

До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известен проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт".

С января 2024 года подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление для усиления Вовчанского соединения.

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