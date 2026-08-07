Сотрудники почты выгнали собаку на 37-градусную жару: в компании отреагировали

Главное:
- Сотрудники "Новой почты" выгнали собаку из отделения с помощью швабры
- В компании заявили об увольнении участников инцидента
- "Новая почта" хочет найти собаку, чтобы отправить на осмотр
В соцсетях стало вирусным видео, на котором видно, как сотрудники "Новой почты" выгоняли шваброй на улицу при жаре +37 градусов бездомную собаку. Об инциденте в Threads сообщила no.pain.no.jaane.
Автор поста утверждает, что мужчины, выгонявшие собаку, делали это якобы ради развлечения, вместо того чтобы, наоборот, помочь животному и дать ему воды.
На видео видно, как один из мужчин шваброй вытолкнул собаку с территории отделения. В конце концов другой сотрудник перенес её на асфальт.
Реакция украинцев в Threads
Украинцы активно прокомментировали пост. Они отметили, что собака похожа на породистую, поэтому не исключено, что она просто заблудилась и искала спасения от жары в тени на отделении "Новой почты".
Люди возмутились поступком мужчин, ведь собака пришла за помощью, ей могли бы налить воды и дать время, чтобы она охладилась. Вместо этого причастные к инциденту поступили жестоко.
В компании отреагировали на скандальные видео
В Facebook "Новая почта" заявила, что компания категорически не терпит жестокость или пренебрежительное отношение к животным. Поэтому в настоящее время завершается внутреннее расследование и принято решение прекратить сотрудничество с сотрудниками, издевавшимися над животным.
Смотрите видео, как сотрудники почты выгоняли собаку:
"Кроме того, наша команда на месте активно разыскивает собаку. Как только мы её найдём, компания сразу направит животное в ветеринарную клинику в городе Глеваха. "Новая почта" берёт на себя организацию и оплату комплексного обследования и, при необходимости, лечения. Мы обязательно сообщим о состоянии собаки, как только она окажется под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что для всей команды сети будут проведены дополнительные разъяснения о том, как экологично действовать в подобных ситуациях.
В Украине неравнодушные люди спасают собак от жары
Пока одни люди решили прогонять собаку шваброй под палящее солнце, другие пытаются спасти бездомных животных от жаркой погоды. В Threads illichova_inna опубликовала видео, которое растрогало до слез многих украинцев.
Девушка стала свидетельницей того, как работница АЗС с любовью обрызгивала собаку водой в жаркий день.
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Об источнике: "Новая почта"
"Новая почта" - украинская частная логистическая компания, лидер экспресс-доставки по объемам доставленных посылок в Украине. Компания предоставляет бизнесу и частным лицам полный спектр логистических и сопутствующих услуг. Основана в 2001 году в Полтаве. Входит в группу компаний Nova, пишет Википедия.
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