Сотрудники почты выгнали собаку на 37-градусную жару: в компании отреагировали

Собака хотела охладиться в жаркий день, но с ней плохо поступили.

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Собаку выгнали в разгар жары / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Сотрудники "Новой почты" выгнали собаку из отделения с помощью швабры

В компании заявили об увольнении участников инцидента

"Новая почта" хочет найти собаку, чтобы отправить на осмотр

В соцсетях стало вирусным видео, на котором видно, как сотрудники "Новой почты" выгоняли шваброй на улицу при жаре +37 градусов бездомную собаку. Об инциденте в Threads сообщила no.pain.no.jaane.

Автор поста утверждает, что мужчины, выгонявшие собаку, делали это якобы ради развлечения, вместо того чтобы, наоборот, помочь животному и дать ему воды.

видео дня

На видео видно, как один из мужчин шваброй вытолкнул собаку с территории отделения. В конце концов другой сотрудник перенес её на асфальт.

Пост очевидицы инцидента о жестоком обращении с собакой / фото: скриншот

Реакция украинцев в Threads

Украинцы активно прокомментировали пост. Они отметили, что собака похожа на породистую, поэтому не исключено, что она просто заблудилась и искала спасения от жары в тени на отделении "Новой почты".

Комментарии в Threads / фото: скриншот

Люди возмутились поступком мужчин, ведь собака пришла за помощью, ей могли бы налить воды и дать время, чтобы она охладилась. Вместо этого причастные к инциденту поступили жестоко.

Комментарии в Threads / фото: скриншот

В компании отреагировали на скандальные видео

В Facebook "Новая почта" заявила, что компания категорически не терпит жестокость или пренебрежительное отношение к животным. Поэтому в настоящее время завершается внутреннее расследование и принято решение прекратить сотрудничество с сотрудниками, издевавшимися над животным.

Скриншот из Telegram-канала Главред

Смотрите видео, как сотрудники почты выгоняли собаку:

"Кроме того, наша команда на месте активно разыскивает собаку. Как только мы её найдём, компания сразу направит животное в ветеринарную клинику в городе Глеваха. "Новая почта" берёт на себя организацию и оплату комплексного обследования и, при необходимости, лечения. Мы обязательно сообщим о состоянии собаки, как только она окажется под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что для всей команды сети будут проведены дополнительные разъяснения о том, как экологично действовать в подобных ситуациях.

Комментарий "Новой почты" / фото: скриншот

В Украине неравнодушные люди спасают собак от жары

Пока одни люди решили прогонять собаку шваброй под палящее солнце, другие пытаются спасти бездомных животных от жаркой погоды. В Threads illichova_inna опубликовала видео, которое растрогало до слез многих украинцев.

Девушка стала свидетельницей того, как работница АЗС с любовью обрызгивала собаку водой в жаркий день.

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Об источнике: "Новая почта" "Новая почта" - украинская частная логистическая компания, лидер экспресс-доставки по объемам доставленных посылок в Украине. Компания предоставляет бизнесу и частным лицам полный спектр логистических и сопутствующих услуг. Основана в 2001 году в Полтаве. Входит в группу компаний Nova, пишет Википедия.

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