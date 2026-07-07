"Теперь всё будет хорошо": на Киевщине мужчина чудом нашёл собаку после атаки РФ

В ГСЧС Киевской области рассказали трогательную историю о мужчине, который до вечера искал своего четвероногого друга.

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В Киевской области мужчина целый день искал собаку Симу / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ГСЧС Киевской области

Ключевое:

Собака сбежала утром, испугавшись взрывов

Хозяин нашёл её живой только к вечеру

Животное было покрыто копотью и напугано

В Киевской области после российской атаки мужчина целый день искал свою собаку, которая испугалась взрывов и сбежала. Только к вечеру ему удалось её найти. Об этом сообщила ГСЧС Киевской области.

После мощных взрывов 6 июля собака по кличке Сима испугалась и сбежала из дома. Ее хозяин сразу же начал поиски и не прекращал их в течение всего дня.

видео дня

Найти собаку удалось только вечером. Она была жива, но сильно напугана.

"Черная от копоти, оглушенная взрывами, до смерти напуганная… Но живая", - отметили в ГСЧС.

Неся собаку на руках, мужчина всё время повторял ей успокаивающие слова.

"Мы тебя отмоем, откупим… Теперь всё будет хорошо", - говорил он, возвращая свою любимицу домой.

В ГСЧС Киевской области подчеркнули, что эта история стала маленьким проявлением человечности на фоне последствий большой трагедии. Даже во время обстрелов и разрушений украинцы продолжают заботиться о тех, кто не может защитить себя сам.

"Вот такие они - наши украинцы. Настоящие. Человечные. Те, кто даже в самые мрачные времена не перестает любить, беречь и спасать", - говорится в сообщении.

Смотрите видео с трогательным моментом:

В Киевской области мужчина искал собаку после обстрела / Фото: скриншот

Возможен ли новый обстрел в ближайшее время - мнение эксперта

Риск новых массированных ракетных ударов России по Украине, в частности по Киеву, в ближайшее время остается высоким. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, даже если последняя атака могла унести значительную часть месячного объема производства российских ракет, это не означает, что страна-агрессор исчерпала свои запасы.

Жданов отметил, что, по информации украинской разведки, у России может оставаться до тысячи ракет различных типов. Большую часть этого арсенала, по словам эксперта, составляют ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер".

Он также не исключил, что новая волна ударов может произойти уже в ближайшие дни.

"Мы знаем, что, как сообщала наша разведка, у них есть до тысячи ракет различных типов. И наибольшее количество среди этих ракет составляют именно "Искандеры", - заявил Жданов.

Удар РФ по Киеву и области 6 июля - главное

Как сообщал Главред, в ночь на 6 июля российские войска совершили массированную атаку на Киев и Киевскую область. Для нанесения удара оккупанты применили баллистические ракеты, в частности комплексы "Искандер", "Циркон" и С-400. Вражеские ракеты были нацелены на столицу и ее пригороды в течение короткого промежутка времени.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате атаки погибли 22 человека, еще около 90 жителей получили ранения. По словам главы государства, главными целями российского удара стали Киев и Киевская область.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Вишневом на Киевщине, где после попаданий возникли масштабные разрушения и пожары. Из-за угрозы повторной детонации спасатели и правоохранители проводили эвакуацию жителей из опасных районов.

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Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательные работы, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма нетрудового характера, а также гидрометеорологическую деятельность, пишет Википедия.

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