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Прополка больше не нужна: простой фокус быстро избавит участок от сорняков

Алексей Тесля
6 июля 2026, 18:40
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Уже спустя несколько часов растения начинают терять влагу, а через несколько дней полностью высыхают.
Сорняки, пульверизатор
Как избавиться от сорняков / коллаж: Главред, фото unsplash.com

Главное:

  • Популярным домашним средством считается обычный белый уксус
  • Достаточно налить уксус в распылитель и опрыскать листья сорных растений

С наступлением теплой погоды сорняки начинают расти особенно быстро, отнимая у культурных растений влагу и питательные вещества.

Поэтому многие дачники ищут способы справиться с нежелательной растительностью без применения агрессивных гербицидов, особенно если на участке бывают дети или домашние животные, пишет Express.

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Одним из популярных домашних средств считается обычный белый уксус. Благодаря содержанию уксусной кислоты он повреждает ткани растений, из-за чего сорняки быстро увядают и засыхают.

Для обработки достаточно налить уксус в бутылку с распылителем и тщательно опрыскать листья сорных растений. Если пульверизатора нет, жидкость можно аккуратно нанести прямо из бутылки, стараясь не попадать на культурные посадки.

Наиболее заметный эффект обычно достигается в жаркую солнечную погоду. Уже спустя несколько часов растения начинают терять влагу, а через несколько дней полностью высыхают.

При этом специалисты предупреждают, что уксус не различает сорняки и полезные растения. Поэтому его нельзя распылять на газон или рядом с декоративными и овощными культурами - средство способно повредить любую зелень, на которую попадет.

Эксперты также отмечают, что уксус лучше справляется с молодыми сорняками. Чтобы усилить действие домашнего средства, некоторые садоводы добавляют в раствор пищевую соду, лимонный сок или небольшое количество соли.

Однако с солью следует быть особенно осторожными. Ее избыток может надолго ухудшить качество почвы и затруднить рост других растений, поэтому использовать такие смеси рекомендуется умеренно и только на небольших участках, где не планируется высадка культур.

Как избавиться от сорняков
/ Инфографика: Главред

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Посадка деревьев возле дома помогает создать тень, делает участок более уютным и способствует формированию благоприятного микроклимата. Однако при выборе породы важно учитывать не только внешний вид растения, но и его особенности.

Некоторые деревья обладают мощной корневой системой, которая со временем может повредить фундамент, дорожки или инженерные коммуникации. Другие активно выделяют пыльцу, способную вызывать аллергические реакции у чувствительных людей. Кроме того, существуют народные поверья, согласно которым отдельные виды деревьев не рекомендуют высаживать возле жилья.

В то же время многие породы считаются удачным выбором для придомовой территории. Они гармонично дополняют ландшафт, создают приятную тень и помогают сделать участок более комфортным для отдыха и повседневной жизни.

Смотрите видео - как избавиться от сорняков

С наступлением теплого сезона активно развиваются не только огородные культуры, но и сорные растения. Они быстро разрастаются, поглощая влагу и питательные вещества из почвы, мешают нормальному развитию овощей и зелени, а также могут способствовать распространению заболеваний и привлекать различных насекомых-вредителей.

При этом специалисты отмечают, что избавиться от сорняков можно и без применения химических гербицидов. Хотя такие способы требуют больше времени и физических усилий, они считаются более безопасными для почвы, полезных растений и окружающей среды.

Ранее Главред писал о том, как быстро очистить дерево от старой краски. При выборе метода очистки древесины стоит учитывать, что вы планируете делать дальше - просто обновить краску или покрыть дерево прозрачным лаком.

Напомним, ранее сообщалось о том, что нужно посадить возле выгребной ямы. Тополь - настоящий чемпион по осушению.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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