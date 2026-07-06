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Евро продолжает стремительно падать: новый курс валют на 7 июля

Инна Ковенько
6 июля 2026, 16:15
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НБУ опубликовал официальный курс валют на вторник, 7 июля.
Курс валют на 7 июля
Курс валют на 7 июля / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 7 июля
  • Насколько подешевел евро
  • Сколько будет стоить злотый 7 июля

Во вторник, 7 июля, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. По сравнению с предыдущим днём стоимость доллара США не изменилась. Евро и злотый ослабили свои позиции. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины

Курс доллара на 7 июля

Курс доллара остался стабильным. Отмечается, что на вторник официальный курс доллара США к гривне установлен на уровне 44,56 гривен за доллар, что соответствует показателю предыдущего дня.

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Курс евро на 7 июля

По отношению к евро украинская валюта укрепила свои позиции. Официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,86 гривны за один евро, то есть гривна выросла на 16 копеек.

Курс злотого на 7 июля

НБУ снизил курс польского злотого к гривне 7 июля по сравнению с 6 июля на 4 копейки - до 11,86 гривны.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Что будет с курсом валют в июле - мнение эксперта

Валютный рынок Украины в июле не будет демонстрировать резких колебаний. Об этом в комментарии УНИАН заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его словам, активность импортеров в 2026 году стала одним из главных факторов валютного рынка.

"Она не носит ситуативный характер, а связана со структурой военной экономики: стране требуются топливо, оборудование и другие важные товары широкого потребления. Значительная часть этих потребностей покрывается за счет импорта, а значит, требует валюты", - пояснил банкир.

По прогнозу Лесового, до 12 июля курс доллара будет находиться в пределах 44,7–45,1 грн за доллар, а курс евро может колебаться в диапазоне 51,5–52,5 грн.

Курс валют – последние новости по теме

Как сообщал Главред, в понедельник, 6 июля, Национальный банк Украины установил курс доллара к гривне на уровне 44,56 грн/долл., а евро - 51,02 грн/евро.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления банка "Глобус" Сергей Мамедов заявил, что в течение второго полугодия 2026 года курсовые колебания в Украине будут вполне ожидаемыми. В частности, стоимость доллара может вырасти до 46,5 гривен.

В то же время финансист и экономист Сергей Фурса убежден, что в течение следующего года или в 2028 году курс доллара в Украине может вырасти до 51 гривны.

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Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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