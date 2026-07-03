Доллар резко обвалился, евро просел: новый курс валют на 6 июля

Гривня выросла сразу на 24 копейки по отношению к одной иностранной валюте.

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Курс валют в Украине на 6 июля / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Каким будет курс валют в понедельник

Стоимость какой валюты осталась неизменной

На понедельник, 6 июля, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, стоимость доллара и евро в очередной раз обвалилась. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Курс доллара

В понедельник курс доллара к гривне будет на уровне 44,56 грн/долл., что на 24 копейки меньше, чем в пятницу (44,80 грн/долл.). Гривня уверенно укрепила свои позиции по отношению к американской валюте.

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Курс евро

Официальный курс европейской валюты на 6 июля установлен на уровне 51,02 грн/евро. Украинская национальная валюта укрепилась на 6 копеек (3 июля курс составлял 51,08 грн/евро).

Курс злотого

В то же время курс польского злотого остался неизменным. В понедельник стоимость этой валюты будет на уровне 11,90 грн/злотый, что соответствует показателям 3 июля.

Что будет с курсом доллара до конца года

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления банка "Глобус" Сергей Мамедов заявлял, что в течение второго полугодия 2026 года курсовые колебания в Украине будут вполне ожидаемыми.

По его мнению, во втором полугодии 2026 года курс доллара может находиться в коридоре 45,5–46,5 грн/долл., а курс евро - в пределах 52,5–53,5 грн/евро.

"Ожидается, что в течение второго полугодия колебания курса будут вполне ожидаемыми, ведь страна живет в условиях войны, значительных бюджетных потребностей и высокой зависимости от внешней поддержки. Но, по прогнозам, речь будет идти именно о контролируемых и умеренных изменениях. В этой ситуации резкое или неконтролируемое ослабление гривни маловероятно", - подчеркнул банкир.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что валютный рынок в начале июля будет стабильным и контролируемым. Но при этом он может реагировать на спрос импортеров, ситуацию на мировых рынках и войну.

Финансист и экономист Сергей Фурса считает, что в следующем году или в 2028 году курс доллара в Украине может вырасти до 51 гривни.

В то же время эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин убежден, что середина июля прояснит ситуацию с курсом. По его оценке, официальный курс в июле достигнет 45,5–45,6 грн/доллар и остановится.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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