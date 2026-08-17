Картофель не прорастет и не будет морщиться месяцами: что нужно положить к овощу

Вы узнаете:
- Какой фрукт рекомендуют хранить вместе с картофелем
- Почему яблоко может замедлить прорастание картофеля
- Где лучше хранить картофель, чтобы он дольше оставался свежим
Картофель может храниться довольно долго, однако при неправильных условиях он быстро становится мягким, сморщивается и начинает прорастать. Особенно это заметно, если овощи лежат в тёплом месте или в пластиковом пакете.
Главред узнал о простом трюке, который поможет дольше сохранить картофель свежим.
Какой фрукт нужно положить к картофелю
Специалисты по управлению пищевыми отходами на портале Daily Express советуют хранить картофель вместе с яблоками. Считается, что такой способ может помочь замедлить появление ростков и дольше сохранить овощ пригодным к употреблению.
Причина заключается в этилене - природном газе, который выделяют яблоки во время созревания. Он участвует в регулировании процессов созревания и может влиять на прорастание картофеля.
В то же время этот лайфхак не является гарантией того, что картофель не прорастет в течение нескольких месяцев. Важную роль играют также температура, влажность и место хранения.
Где лучше всего хранить картофель
Картофель следует хранить в прохладном, темном и сухом месте. Важно избегать попадания прямых солнечных лучей и избыточной влажности.
Пластиковый пакет лучше заменить на тканевый мешок, бумажную упаковку или другую емкость, обеспечивающую доступ воздуха. Пластик может удерживать влагу и способствовать более быстрому порче овощей.
Картофель также нужно время от времени проверять. Если отдельные клубни начали портиться, их лучше сразу убрать, чтобы проблема не распространилась на остальные.
Можно ли хранить картофель в холодильнике
Картофель можно хранить не только в прохладном тёмном месте, но и в холодильнике. Низкая температура может помочь продлить срок его хранения.
Однако независимо от способа хранения важно регулярно осматривать клубни. Особое внимание следует обращать на ростки, зеленые пятна, сморщивания и признаки гниения. Если картофель сильно позеленел или имеет значительные повреждения, его лучше не употреблять.
Вас также может заинтересовать:
- Спатифилум порадует целым букетом новых цветов: что нужно добавить в почву
- Как избавиться от огневки на самшите: поможет средство из кухонного шкафчика
- Пышное цветение осенью гарантировано: какие растения высадить в августе
Об источнике: Daily Express
Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.
Издание является главной газетой Express Newspapers, которая входит в состав холдинга Northern & Shell, единственным владельцем которого является Ричард Десмонд.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред