Картофель не прорастет и не будет морщиться месяцами: что нужно положить к овощу

Один простой фрукт способен значительно замедлить процесс порчи картофеля благодаря природному газу.

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Что нужно положить рядом с картофелем / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Какой фрукт рекомендуют хранить вместе с картофелем

Почему яблоко может замедлить прорастание картофеля

Где лучше хранить картофель, чтобы он дольше оставался свежим

Картофель может храниться довольно долго, однако при неправильных условиях он быстро становится мягким, сморщивается и начинает прорастать. Особенно это заметно, если овощи лежат в тёплом месте или в пластиковом пакете.

Главред узнал о простом трюке, который поможет дольше сохранить картофель свежим.

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Какой фрукт нужно положить к картофелю

Специалисты по управлению пищевыми отходами на портале Daily Express советуют хранить картофель вместе с яблоками. Считается, что такой способ может помочь замедлить появление ростков и дольше сохранить овощ пригодным к употреблению.

Причина заключается в этилене - природном газе, который выделяют яблоки во время созревания. Он участвует в регулировании процессов созревания и может влиять на прорастание картофеля.

В то же время этот лайфхак не является гарантией того, что картофель не прорастет в течение нескольких месяцев. Важную роль играют также температура, влажность и место хранения.

Где лучше всего хранить картофель

Картофель следует хранить в прохладном, темном и сухом месте. Важно избегать попадания прямых солнечных лучей и избыточной влажности.

Пластиковый пакет лучше заменить на тканевый мешок, бумажную упаковку или другую емкость, обеспечивающую доступ воздуха. Пластик может удерживать влагу и способствовать более быстрому порче овощей.

Что можно и нельзя сажать после картофеля / Инфографика: Главред

Картофель также нужно время от времени проверять. Если отдельные клубни начали портиться, их лучше сразу убрать, чтобы проблема не распространилась на остальные.

Можно ли хранить картофель в холодильнике

Картофель можно хранить не только в прохладном тёмном месте, но и в холодильнике. Низкая температура может помочь продлить срок его хранения.

Однако независимо от способа хранения важно регулярно осматривать клубни. Особое внимание следует обращать на ростки, зеленые пятна, сморщивания и признаки гниения. Если картофель сильно позеленел или имеет значительные повреждения, его лучше не употреблять.

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Об источнике: Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, которая входит в состав холдинга Northern & Shell, единственным владельцем которого является Ричард Десмонд.

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