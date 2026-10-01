Холодильник перестанет обледеневать: поможет простое кухонное средство

Несколько домашних способов помогут быстрее разморозить морозильную камеру и уменьшить повторное накопление льда.

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Как быстро разморозить холодильник и предотвратить образование льда: простые домашние способы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Почему холодильник обледеневает

Как разморозить холодильник

Как избавиться от льда в холодильнике

Иней внутри холодильника может влиять на его производительность и увеличивать потребление электроэнергии. Эксперты издания Kertvar советуютрегулярно размораживать технику и использовать простые домашние средства, которые, по их словам, помогают уменьшить повторное накопление льда. Как правильно разморозить холодильник и что можно сделать для предотвращения обледенения - выяснял Главред.

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Почему холодильник обмерзает льдом

Основная причина появления льда связана с попаданием тёплого воздуха внутрь при открывании дверцы. Влага конденсируется на холодных поверхностях и постепенно превращается в слой льда.

Специалисты рекомендуют размораживать холодильник примерно каждые шесть месяцев. Это позволяет освободить дополнительное место для продуктов и, по утверждению экспертов, помогает экономить электроэнергию.

Как быстро разморозить морозильную камеру

Для ускорения процесса можно поставить внутрь миску с теплой водой. Тепло будет способствовать более быстрому таянию льда, после чего внутренние поверхности нужно тщательно вытереть насухо.

Еще один предлагаемый способ предполагает использование фена. Теплый воздух направляют на морозильную камеру, чтобы ускорить таяние льда. При использовании этого способа важно избегать попадания воды на электрические части прибора.

Кухонное масло против нового слоя льда

После размораживания внутреннюю поверхность морозильной камеры можно обработать небольшим количеством кухонного масла. Эксперты советуют нанести его на влажную тряпку и протереть стенки.

Такой метод в материале Kertvar называют одним из домашних способов предотвращения повторного обледенения. Средство доступно и не требует специальных покупок.

Смотрите видео о том, как предотвратить обледенение холодильника:

Пищевая сода поможет избавиться от влаги и запахов

Еще один вариант предполагает использование обычной пищевой соды. Она, по информации экспертов, может помочь предотвратить накопление влаги на внутренних поверхностях, а также устранить неприятные запахи.

"Главное - взять влажную тряпку, насыпать на нее две столовые ложки пищевой соды, а затем протереть ею внутренние стенки холодильника. Это, несомненно, быстро и эффективно предотвратит накопление влаги на внутренних стенках холодильника. Кроме того, пищевая сода полностью устраняет даже самые резкие запахи", - отмечают эксперты Kertvar.

При очистке этим способом авторы советуют не обрабатывать резиновые уплотнители. По их словам, сода может повредить эти элементы.

Глицерин как средство от обледенения

Для дополнительной защиты внутренних поверхностей эксперты также предлагают глицерин. Его свойства связывают с более низкой температурой замерзания по сравнению с водой.

"Учитывая, что температура замерзания глицерина ниже температуры замерзания воды, протирание им также может стать отличным решением. Слой глицерина на внутренней поверхности защищает холодильник от замерзания. Если лёд снова появится, не беспокойтесь, ведь тонкий слой глицерина облегчит ситуацию, и замерзший слой станет легче удалить", - подводится итог в материале.

Когда пора менять холодильник / Инфографика: Главред

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