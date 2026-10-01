Груши будут храниться всю зиму: что нужно сделать после сбора урожая

Правильная температура и влажность - условия, при которых плоды остаются твердыми и сочными в течение нескольких месяцев.

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Как правильно хранить груши / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие груши не стоит откладывать на хранение

При какой температуре хранить груши

Многим хочется лакомиться грушами не только летом и осенью, но и зимой. Однако, чтобы фрукт смог долго сохраниться, его нужно правильно собирать и хранить.

Главред решил разобраться, как хранить груши, чтобы они сохранились до зимы.

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Когда собирать груши для хранения

Спелость груш для длительного хранения определяет не цвет кожуры, а легкость, с которой плод отделяется от ветки - именно этот тест, а не внешний вид, показывает, выдержит ли урожай зимние месяцы в подвале, пишет Deccoria.

Точную дату сбора назвать невозможно: она зависит от погодных условий конкретного сезона и сорта, а плоды на одном дереве созревают неравномерно.

Главный практический тест стоит проводить прямо на дереве, ориентируясь на реакцию плодоножки и плотность мякоти.

"Если груша отделяется от ветки после легкого поворота плодоножки, это признак того, что ее можно немедленно отправлять на хранение", - говорят эксперты.

Мякоть при этом должна оставаться твердой. Плоды, которым нужно еще несколько дней на дереве, срывать преждевременно не стоит - они не наберут качества уже в ящике.

Какие груши подходят для хранения

К хранению пригодны только экземпляры без мягких или коричневых пятен, следов плесени и механических повреждений. Любой дефект ускоряет порчу, а в худших случаях пораженные плоды заражают соседние в ящике.

Сортировать урожай следует сразу во время сбора, оставляя для хранилища только самые твердые и неповрежденные груши.

Мыть их сразу нельзя - эту процедуру откладывают на момент непосредственно перед употреблением.

Свежесобранные плоды также следует быстро охладить, чтобы затормозить развитие грибков и изменение цвета.

Что любит и чего не любит груша / Инфографика: Главред

При какой температуре хранить груши

На несколько дней хватит обычного холодильника: специальный ящик для фруктов и овощей обеспечивает прохладу и влажность, которых достаточно для краткосрочного хранения.

Альтернативный вариант - замораживание, но после размораживания мякоть становится слишком мягкой, поэтому такие плоды идут на варенье, выпечку или десерты.

Для длительного хранения условия более строгие: температура около 0 градусов и влажность 90–95%. Идеальным местом была бы холодильная камера, которой в большинстве домохозяйств нет, поэтому альтернативой становятся подвал или кладовая с ящиками по 5–15 кг.

Как правильно хранить яблоки и груши – видео:

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