Груши будут храниться всю зиму: что нужно сделать после сбора урожая

Вы узнаете:
- Какие груши не стоит откладывать на хранение
- При какой температуре хранить груши
Многим хочется лакомиться грушами не только летом и осенью, но и зимой. Однако, чтобы фрукт смог долго сохраниться, его нужно правильно собирать и хранить.
Главред решил разобраться, как хранить груши, чтобы они сохранились до зимы.
Когда собирать груши для хранения
Спелость груш для длительного хранения определяет не цвет кожуры, а легкость, с которой плод отделяется от ветки - именно этот тест, а не внешний вид, показывает, выдержит ли урожай зимние месяцы в подвале, пишет Deccoria.
Точную дату сбора назвать невозможно: она зависит от погодных условий конкретного сезона и сорта, а плоды на одном дереве созревают неравномерно.
Главный практический тест стоит проводить прямо на дереве, ориентируясь на реакцию плодоножки и плотность мякоти.
"Если груша отделяется от ветки после легкого поворота плодоножки, это признак того, что ее можно немедленно отправлять на хранение", - говорят эксперты.
Мякоть при этом должна оставаться твердой. Плоды, которым нужно еще несколько дней на дереве, срывать преждевременно не стоит - они не наберут качества уже в ящике.
Какие груши подходят для хранения
К хранению пригодны только экземпляры без мягких или коричневых пятен, следов плесени и механических повреждений. Любой дефект ускоряет порчу, а в худших случаях пораженные плоды заражают соседние в ящике.
Сортировать урожай следует сразу во время сбора, оставляя для хранилища только самые твердые и неповрежденные груши.
Мыть их сразу нельзя - эту процедуру откладывают на момент непосредственно перед употреблением.
Свежесобранные плоды также следует быстро охладить, чтобы затормозить развитие грибков и изменение цвета.
При какой температуре хранить груши
На несколько дней хватит обычного холодильника: специальный ящик для фруктов и овощей обеспечивает прохладу и влажность, которых достаточно для краткосрочного хранения.
Альтернативный вариант - замораживание, но после размораживания мякоть становится слишком мягкой, поэтому такие плоды идут на варенье, выпечку или десерты.
Для длительного хранения условия более строгие: температура около 0 градусов и влажность 90–95%. Идеальным местом была бы холодильная камера, которой в большинстве домохозяйств нет, поэтому альтернативой становятся подвал или кладовая с ящиками по 5–15 кг.
Как правильно хранить яблоки и груши – видео:
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Об источнике: Deccoria
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