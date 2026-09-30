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Что делать, чтобы в доме всегда приятно пахло: поможет простой домашний спрей

Дарья Пшеничник
30 сентября 2026, 20:24
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Испанская эксперт по уборке назвала пропорции смеси, которой освежает диван и постель, а также предупредила о рисках для деликатных тканей.
Что делать, чтобы в доме всегда приятно пахло: поможет простой домашний спрей
Что делать, чтобы в вашем доме всегда пахло приятно / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Каковы пропорции домашнего спрея для текстиля
  • Почему средство не заменяет полноценную стирку
  • Какие ткани лучше не опрыскивать этой смесью

видео дня

Домашний спрей из трех компонентов способен сохранять свежий запах на диване и постельном белье между стирками - рецепт обнародовала испанская блогерша и эксперт по уборке Росио Вердуго. Пропорции просты: 200 миллилитров воды, 200 миллилитров спирта для уборки и 100 миллилитров кондиционера для белья, сообщает okdiario.

Причина, по которой в доме теряется ощущение чистоты даже после тщательной уборки, кроется в тканях: шторы, чехлы и постельное белье впитывают бытовые запахи, а стирать их каждый раз невозможно. Именно на эту проблему и рассчитано данное средство.

"Если хочешь, чтобы каждый, кто заходит к тебе домой, спрашивал, чем это так приятно пахнет и что ты использовала, тебе нужно приготовить эту смесь", - объясняет Вердуго в одном из своих видео.

Приготовление не требует никаких сложных действий: все три компонента заливают в емкость с распылителем и встряхивают перед использованием. Марка спирта принципиального значения не имеет, а вот кондиционер автор советует подбирать осознанно - именно он определяет конечный аромат, поэтому одну и ту же формулу можно сделать интенсивной, свежей или цветочной.

Диван и кровать - основные зоны применения

Обе поверхности объединяет одно: там много текстиля, а в стиральную машину его не загрузишь. Распылять средство нужно равномерно, не пропитывая обивку насквозь, после чего ткани дают высохнуть.

"Помимо того, что он оставляет приятный запах, благодаря спирту для уборки он дезинфицирует и высыхает гораздо быстрее", - утверждает блогерша.

Быстрое испарение действительно является характерным свойством спирта - именно поэтому он входит и в состав коммерческих средств для тканей, правда, с другими формулами и концентрациями. В то же время ароматизация ничего не убирает: если диван, шторы или постель нуждаются в глубокой чистке, грязь никуда не денется. Рецепт рассчитан на промежуток между двумя полноценными стирками.

Предупреждение перед первым использованием

Бытовой характер ингредиентов не исключает рисков для самой ткани. Кондиционер создавался для использования во время стирки, поэтому при прямом распылении отдельные материалы могут отреагировать непредсказуемо - от появления пятен до изменения цвета или текстуры.

Самый безопасный способ - нанести небольшое количество на незаметный участок и дождаться полного высыхания. Также стоит ознакомиться с рекомендациями производителя дивана, матраса или текстиля, ведь деликатные материалы и поверхности со специальной обработкой часто требуют других средств.

Отдельное предупреждение касается пожарной безопасности. Из-за содержания спирта смесь нельзя использовать вблизи открытого огня, свечей, сигарет и источников тепла - до тех пор, пока ткань полностью не высохнет. Емкость следует хранить закрытой, с надписью и в недоступном для детей месте.

Гибкость рецепта заключается в том, что пропорции воды и спирта остаются неизменными, а 100 миллилитров кондиционера можно каждый раз менять: для ненавязчивого шлейфа подойдет средство с легким запахом, для выраженного аромата в комнате - более насыщенное.

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Об источнике: OKDIARIO

OKDIARIO.com - испанский цифровой новостной портал, основанный журналистом Эдуардо Инда в 2015 году. Сайт публикует материалы о политике, экономике, спорте, обществе, технологиях и шоу-бизнесе, а также новости в формате "последней минуты".

Портал является одним из самых популярных онлайн-СМИ Испании и ориентирован на массовую аудиторию. При этом OKDIARIO неоднократно становился объектом критики и судебных споров из-за публикации спорных или недостоверных материалов.

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