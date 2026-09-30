Могилевская поделилась радостной новостью и удивила поклонников

Кратко:
- Что купила Могилевская
- Что она написала
Украинская певица Наталья Могилевская, которая уже многие годы радует украинцев своим творчеством, поделилась радостной новостью.
На своей странице в Instagram, певица сообщила, что стала обладательницей нового авто. Могилевская купила себе автомобиль марки Audi.
"Ну что, наконец-то могу показать ее вам. Вот так выглядит результат нашей истории. Я очень довольна, что весь процесс прошел без лишних переживаний и главное, что все вышло так, как я хотела", - написала певица.
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Отметим, как сообщал Главред, что принц Уильям вновь оказался втянут в громкий конфликт внутри королевской семьи - на этот раз поводом стала откровенная книга его дяди, брата принцессы Дианы, Чарльза Спенсера.
Ранее также Пугачеву сделали виновной в смерти путиниста, музыкального критика Сергея Соседова.
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О персоне: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская - украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
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