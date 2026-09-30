В Украине уже исчезает свет: раскрыты тайные планы РФ по областям, чего ждать дальше

Россия усиливает удары по энергетике Украины: что известно об атаке 30 сентября, о планах РФ на зиму, и грозят ли Украине масштабные отключения.

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Россия наносит удары по энергетике Украины: что известно о новой кампании РФ / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Какие последствия повлекла за собой массированная атака РФ на энергетику

Какие новые цели для атак определила Россия

Какие секретные документы о планах РФ получила Украина

Хватит ли электроэнергии и тепла зимой при новых ударах

Страна-агрессор Россия переходит к новому этапу системной кампании против украинской энергетики в преддверии отопительного сезона: массированный удар в ночь на 30 сентября был сосредоточен прежде всего на энергетических объектах Киева и Киевской области.

Главред выяснил, что известно о новой волне ударов РФ по энергетической инфраструктуре и какой может быть ситуация в Украине зимой.

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Какие последствия повлекла за собой массированная атака РФ по энергетике

Президент Владимир Зеленский сообщил, что после ночной атаки экстренные службы и ремонтные бригады продолжили работу по ликвидации последствий удара. По его словам, атака была комбинированной и масштабной: Россия задействовала почти 190 ударных беспилотников, а также баллистическое вооружение. Основной акцент, по оценке главы государства, был сделан именно на энергетической инфраструктуре столицы и Киевской области.

"Есть повреждения жилых домов. Продолжаются работы по восстановлению электро- и водоснабжения везде, где оно отсутствует", - сообщил Владимир Зеленский.

Он сообщил, что российские войска этой ночью и утром наносили удары не только по энергетическим объектам столицы и Киевской области, но и по критической инфраструктуре в других регионах. Среди пострадавших от атаки - Житомирская, Николаевская, Кировоградская, Ровенская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черкасская области.

Отдельно глава государства рассказал о повреждениях гражданских объектов. В Киеве удар пришелся на складское здание, где погиб человек, а в Иванковичах дрон попал в продуктовый супермаркет.

"На данный момент по стране 14 раненых в результате всех этих ударов. К сожалению, пять человек погибли, в том числе один ребенок. Мои соболезнования родным и близким", - подчеркнул президент.

Президент также подчеркнул важность усиления противовоздушной обороны в преддверии холодного сезона. По его словам, часть баллистических ракет удалось перехватить, однако были и попадания по целям.

"Чем ближе к зиме, тем больше нужна такая защита. Мы должны сделать все, чтобы российская ставка на баллистический и дронный террор не оправдалась. Каждая ракета-перехватчик действительно спасает жизни", - заявил Зеленский.

Существует ли сейчас угроза масштабных отключений электроэнергии

Министерство энергетики сообщило о последствиях ночной атаки для энергосистемы. По состоянию на утро 30 сентября из-за боевых действий и российских обстрелов часть потребителей осталась без электроэнергии в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

В то же время ситуация по состоянию на утро не требовала введения общенациональных ограничений. Энергетики должны были приступить к восстановительным работам в тех районах, где обстановка безопасности позволяла ремонтным бригадам находиться на поврежденных объектах.

"Введение ограничений сегодня не прогнозируется", - сообщили в Министерстве энергетики.

В ведомстве при этом призвали потребителей рационально использовать электроэнергию и по возможности переносить работу мощных электроприборов на дневной период. Рекомендуемый временной интервал - с 10:00 до 16:00, когда солнечная генерация может обеспечивать дополнительный объем электроэнергии в системе.

Что происходит с потреблением электроэнергии после атаки

Текущая ситуация в сети пока не означает автоматического возврата к плановым графикам. НЭК "Укрэнерго" сообщила, что по состоянию на 09:30 30 сентября потребление электроэнергии было на 2,1% ниже, чем в это же время предыдущего дня.

В качестве одной из причин назвали ясную погоду в большинстве регионов. Она способствует работе бытовых солнечных электростанций и снижает объем электроэнергии, который домохозяйства получают из общей сети.

В то же время суточный максимум накануне, 29 сентября, был на 1,3% выше, чем максимум 28 сентября. Поэтому с изменением температуры нагрузка на систему может увеличиваться.

"Использование мощных электроприборов сегодня целесообразно перенести на период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций - с 10:00 до 16:00", - призвали в "Укрэнерго".

Ситуация в энергосистеме Украины / Фото: "Укрэнерго"

Какие энергетические объекты могли стать целями ночной атаки

Мониторинговые каналы, отслеживающие движение российских ракет и беспилотников, обратили внимание на характер ночной атаки. По их оценкам, значительная часть ракет была направлена на объекты энерго- и теплоснабжения Киева и области, тогда как остальная часть вооружения применялась против инфраструктуры в других регионах.

"Сегодня ночью практически всеми баллистическими ракетами были атакованы три энергетических объекта в Киеве и Киевской области. Были атакованы объекты электро- и теплоснабжения. Остальные ракеты попали в жилые дома. Всего ракет было менее 20. Ночные реактивные ракеты в основном также атаковали объекты энергетики и промышленности, но уже в других областях", - говорится в сообщении мониторингового канала"Николаевский Ваньок".

Какие новые цели для атак определила Россия

Кроме того, по оценкам мониторинговых каналов, в ночь на 30 сентября Россия применила против Украины не менее 10 крылатых ракет типов "Циркон" и "Оникс-М", шесть баллистических ракет "Искандер-М" и ракет комплекса С-400, а также более 100 ударных беспилотников реактивного и поршневого типов. Основное направление ударов, по данным мониторинга, пришлось на Киев и пригороды.

Аналитики телеканалов считают, что характер атаки может свидетельствовать о начале системной кампании РФ против украинской энергетической инфраструктуры.

"Анализируя вражескую атаку этой ночью, можем заверить, что враг начал кампанию, целью которой является уничтожение украинской энергосистемы", - заявили аналитики мониторинговых каналов.

Они прогнозируют, что следующие удары могут быть направлены на объекты генерации и передачи электроэнергии, в частности ТЭЦ, ТЭС, ГЭС и подстанции.

"В ходе последующих атак россияне будут системно и методично пытаться наносить удары по объектам генерации и передачи электроэнергии", - говорится в их оценке.

Отдельно мониторинговые ресурсы предполагают, что российская армия может пытаться нарушить связь украинских АЭС с объединенной энергосистемой, затруднить внешнее энергоснабжение Киева и повредить энергетическую инфраструктуру промышленных регионов.

Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Могут ли под ударом оказаться АЗС в Киеве

Кроме того, мониторинговые ресурсы предупредили о возможной угрозе для топливной инфраструктуры столицы. В частности, речь шла о сетях OKKO, SOCAR, KLO, "Укрнафта" и AMIC.

Эти сообщения не сопровождались официальным подтверждением конкретных будущих целей. В то же время вопрос защиты АЗС уже находится в поле внимания правительства: ранее Сергей Корецкий проводил отдельное совещание с операторами рынка по вопросу усиления безопасности таких объектов.

"В ближайшие дни под угрозой окажутся OKKO, SOCAR и KLO, "Укрнафта" и AMIC", - утверждали мониторинговые ресурсы.

Там же призвали жителей западных областей соблюдать осторожность вблизи крупных объектов инфраструктуры, вокзалов, АЗС, торговых центров и энергетических объектов.

Россия перешла к новой тактике - что известно

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил о переходе России к массированным ударам по энергетической инфраструктуре. Он отметил, что атаки на энергетические объекты продолжаются фактически на протяжении всего лета, однако нынешняя атака отличалась масштабом и комбинированным применением ракет и беспилотников.

"Россия перешла к массированным ударам по энергетической инфраструктуре. Сегодня ночью ракетами и дронами были атакованы энергетические объекты в Киеве, области и других регионах", - заявил Сергей Корецкий.

По словам премьера, повреждения и разрушения после ночного удара требуют детального обследования. Он ожидает доклада о состоянии оборудования и сроках его восстановления, а местным органам власти поручено проверить готовность резервных систем питания на критически важных объектах.

Он также обратил внимание на более широкий масштаб атаки. С вечера накануне под ударом находились 11 регионов Украины, а помимо энергетики российские войска атаковали жилые дома, социальную инфраструктуру, гражданские предприятия и железную дорогу.

"Органы местной власти должны проверить готовность систем резервного питания критически важных объектов в общинах и как можно быстрее завершить все работы по их установке и подключению", - подчеркнул премьер-министр.

По данным правительства, аварийно-восстановительные работы продолжаются, а в отдельных регионах сохраняется угроза повторных ударов.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Насколько серьезно повреждена Трипольская ТЭС

Одним из конкретно подтвержденных последствий ночной атаки стало повреждение генерирующего оборудования Трипольской теплоэлектростанции в Киевской области. Об этом сообщило ПАО "Центрэнерго".

Генеральный директор ПАО "Центрэнерго" Сергей Исаченко пояснил, что на первом этапе компании предстоит определить фактическое состояние оборудования и объем ремонта. Детали относительно масштаба повреждений пока не разглашаются из соображений безопасности.

"Сейчас наша первоочередная задача - оценить состояние оборудования и определить объем необходимых работ. Как только ситуация с безопасностью позволит, наши специалисты приступят к ремонтным работам. Команда знает, что делать, и продолжает работать", - заявил Сергей Исаченко.

Какие секретные документы о планах РФ получила Украина

В то же время Украине известно о конкретных планах вражеских ударов по энергетической инфраструктуре. Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что Россия уже подготовила подробные планы новой кампании ударов по украинской энергетике на зимний период. По его словам, украинская сторона получила от спецслужб материалы, добытые с российской стороны, и они свидетельствуют о комплексной подготовке врага к атакам не только на электростанции, но и на системы тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Отдельные сценарии, по словам министра, разработаны для Киева, Харькова, Одессы и других украинских городов с населением более 500 тысяч человек. Российские расчеты охватывают не только непосредственно городскую инфраструктуру, но и объекты генерации и передачи электроэнергии, а также интерконнекторы - энергетические связи Украины с Европой и сетевые соединения через Днепр. При этом Россия, как отметил Шмыгаль, накопила значительный массив информации как об объектах, которые уже подвергались ударам, так и о тех, что до сих пор не были атакованы.

"Стратегия действий российских террористов на эту зиму поразила партнеров, как и нас, своим цинизмом, своим холодным террористическим расчетом того, как уничтожать нашу энергетику", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

По словам министра, полученные Украиной материалы представляют собой два масштабных документа, в которых российская сторона, по его утверждению, подробно расписала предстоящие удары. В них указаны конкретные типы вооружения - от баллистических ракет до дронов с реактивными двигателями и обычных ударных беспилотников. Для каждого объекта, как утверждает Шмыгаль, определено необходимое количество средств поражения, а также составлены отдельные "наряды" на конкретные цели.

"Там два больших документа. Все расчеты очень хладнокровно и четко прописаны, с таблицами, с количеством оружия на каждый объект, необходимым для его уничтожения", - заявил Шмыгаль.

Министр отдельно подчеркнул, что Россия тщательно готовится к зимней кампании, поскольку уже располагает информацией об украинской энергетической инфраструктуре и результатах предыдущих атак. В то же время Киев не ограничивается восстановлением поврежденных объектов, а усиливает их физическую защиту, создает резервы оборудования и работает над расширением возможностей противовоздушной обороны.

"Мы понимаем, как они будут действовать. Конечно, у них есть практически довольно много информации. То есть к этой зиме враг готовится очень тщательно", - подчеркнул министр.

Украина, по его словам, готовит защиту сразу по нескольким направлениям. В частности, речь идет о физическом укреплении энергообъектов, резервном оборудовании и усилении ПВО.

"Более 200 так называемых шелтеров или защитных сооружений из бетона построены над теми объектами, которые являются приоритетами для россиян. Конечно, мы продолжаем эту работу, совершенствуем эту защиту", - сообщил министр.

По его словам, государство также формирует резерв трансформаторов, кабелей, изоляторов и другого оборудования. В качестве ориентира назван трёхкратный запас отдельных критически важных позиций.

"Поэтому зима, по нашим расчетам, безусловно, не будет легкой, но она не должна быть тяжелее, чем была прошлая зима", - заявил Денис Шмыгаль.

Отдельно он рассказал о работе над дронами-перехватчиками и увеличении количества ракет для систем Patriot. Также министр упомянул об украинском проекте противоракетной обороны FREYA.

FREYJA / Инфографика: Главред

Что ждет Украину зимой

Оценка украинских властей перекликается с выводами Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине. В сентябре Комиссия сообщила, что систематические российские удары по энергетической инфраструктуре уже оказали значительное влияние на гражданское население в течение зимы 2025–2026 годов.

По данным ООН, в ходе предыдущего отопительного сезона температура в отдельных регионах опускалась до 20 градусов мороза. Удары наносили ущерб электрогенерации, сетям, теплоснабжению и газовой инфраструктуре, из-за чего миллионы людей сталкивались с перебоями в предоставлении базовых услуг.

"Непрекращающиеся атаки на энергетическую инфраструктуру делают условия жизни гражданского населения всё более невыносимыми. Мы обеспокоены тем, что предстоящую зиму будет ещё труднее пережить", - заявил председатель Комиссии Эрик Мёсе.

Комиссия также зафиксировала свидетельства граждан о последствиях длительных отключений. В одном из приведенных случаев 74-летняя жительница Киева рассказала, что из-за перебоев с электричеством не работал лифт, и она фактически не могла покинуть квартиру.

"Не было возможности ни войти, ни выйти. Я лежала, мерзла и голодала, без лекарств, без всего", - рассказала она.

В июньском отчете Управления ООН по правам человека также говорилось о систематических атаках на украинскую энергетику зимой 2025–2026 годов и масштабных перебоях в предоставлении базовых услуг.

Хватит ли электроэнергии и тепла зимой в условиях новых ударов

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко оценивает непосредственные последствия последней атаки более сдержанно. По его словам, нынешние удары по тепло- и энергогенерирующим мощностям пока не привели к критическому дефициту электроэнергии, однако регулярность и масштаб последующих атак могут принципиально изменить ситуацию.

По его словам, текущий баланс системы позволяет обходиться без графиков, однако снижение температуры автоматически увеличит спрос. Другая проблема связана с теплоснабжением, которое в значительной степени зависит от состояния тепловой генерации.

"Пока у нас достаточно электроэнергии, чтобы покрыть наше потребление. АЭС работают, и на сегодняшний день у нас нет скачков потребления, а погодные условия пока позволяют обойтись без графиков", - сказал Олег Попенко в комментарии "Фокусу".

В то же время он указал на риск повторного введения ограничений в случае серии мощных ударов. Отдельным вопросом эксперт назвал готовность тепловой инфраструктуры столицы.

"Но как только наступит похолодание, а его прогнозируют уже в ближайшее время, потребление сразу возрастет и, конечно, графики сразу начнутся. А вот с отоплением - здесь большие вопросы, оно зависит от количества и силы ударов", - пояснил Попенко.

По его словам, отдельные районы Киева получали бюджетное финансирование на подготовку домов к возможным проблемам с централизованным теплоснабжением. Он назвал Дарницкий, Оболонский и Днепровский районы, где проводились работы с электросетями и распределительными щитами.

"В некоторых районах управляющим компаниям выделили средства из бюджета, на которые был проведен капитальный ремонт в домах. То есть заменили электропроводку, заменили пакетные счетчики, заменили распределительные щиты, и это фактически поможет пережить зиму даже без центрального отопления", - рассказал эксперт.

Зачем Россия наносит удары по энергетике и гражданской инфраструктуре

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов рассматривает удары по энергетике и другой гражданской инфраструктуре не только как попытку физически повредить отдельные объекты. По его мнению, российская тактика преследует несколько параллельных целей, среди которых - воздействие на экономику и психологическое состояние общества.

По его словам, под прицелом оказываются не только энергетические объекты, но и цифровая инфраструктура, в частности дата-центры. Он рассматривает это как часть тактики, направленной на создание дополнительного давления на украинское общество.

"Это и запугивание населения, это попытка обрушить украинскую экономику. Здесь мы тоже должны это понимать. И, помимо всего прочего, это попытка заставить украинских граждан говорить о том, что они готовы к миру любой ценой", - отметил он в эфире FREEDOM.

Эксперт также проводит параллели с предыдущими войнами, где Россия наносила удары по городам и гражданской инфраструктуре. По его мнению, нынешний опыт Украины имеет значение и для оценки потенциальных гибридных угроз для других государств Европы.

"Это война нового типа, которую ведет Россия, с уничтожением, в частности, дата-центров и энергетики. И поэтому я думаю, что этот опыт должны изучать в НАТО и четко понимать, что нужно формулировать ответ, в частности, и на такие удары", - сказал Леонов.

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О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

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