Пугачеву обвинили в смерти путиниста Соседова

В России с каждым днем все больше удивляют абсурдными заявлениями.

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Пугачеву в РФ связали со смертью Соседова / Коллаж Главред, фото Instagram/alla_orfey, sosedov.official

Кратко:

Кто обвинил Пугачеву в смерти Соседова

Какими аргументами он аппелировал

В террористической России уже не знают, что делать с российской певицей Аллой Пугачевой, которая все никак не хочет поддерживать военное нападение на Украину.

На этот раз Пугачеву сделали виновной в смерти путиниста, музыкального критика Сергея Соседова. К слову, в свое время покойный Соседов не знал, с какой стороны подступиться к Примадонне и осыпал ее комплиментами. Однако позже, когда Пугачеву стали критиковать в РФ, Соседов резко изменил свою риторику и стал поливать Пугачеву грязью.

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Путинист Сергей Соседов упал на лестнице / Фото Стархит

Теперь же, как пишут российские пропагандисты, российский продюсер Леонид Дзюник заявил, что Алла Пугачева может быть причастна к смерти Соседов. По его непопулярному мнению, к трагедии может быть причастна влиятельная певица, о которой критик неоднократно высказывался не лучшим образом.

"Понимаете, все очень разнится. Кто-то говорит, что он со ступенек упал, кто-то - просто на площадке упал. Директор гостиницы вообще сказал, что он вышел покурить и вернулся обратно, и это тромб… Моя подруга Леся Сазыкина позвонила мне сразу, когда узнали мы о гибели Сергея. Леся мне сказала: Леня, в прошлом году тебе угрожали по поводу того, что ты о Пугачевой говоришь так много и нелицеприятно. Сергей-то ведь ничуть не меньше говорил. И не только о Пугачевой, и о других звездах резко высказывался, которые получают миллионы за свои концерты и хвастаются потом, как шикарно живут. Может, Соседову все-таки угрожали?", - бредит Дзюник.

Алла Пугачева живет спокойно за пределами РФ/ скрин из видео

Соседов - работа в Украине

Путинист Сергей Соседов стал одним из членов жюри популярного талант-шоу "Х-фактор". С 2010 по 2015 год он регулярно приезжал в Украину и был в составе звездного жюри. Между тем, путинисту это не помешало встать на сторону России и поддерживать ее террористическое насилие в отношении Украины.

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Ранее Главред сообщал, что российский певец-путинист Григорий Лепс, который с начала войны поддерживает российскую агрессию и регулярно посещает оккупированные территории признан тяжелым и агрессивным алкоголиком в РФ, сделал неожиданное признание.

Ранее также стало известно о том, что в семье голливудского актёра Чада Лоу произошла трагедия - его 13-летняя дочь Фиона скончалась. О случившемся сообщили сам артист и его жена, продюсер Ким Пэйнтер.

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О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва - советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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