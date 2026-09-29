Без штрафов и разрешений: какие дрова можно собирать в лесу осенью

Лесной кодекс разрешает бесплатно забирать лишь часть ресурсов, а за самовольную вырубку предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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Какие дрова можно собирать в лесу / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какие дрова в лесу разрешено собирать свободно

Что считается незаконной вырубкой

Осенью люди, которые отапливают дом твердотопливными котлами, все чаще задумываются о том, где можно взять дрова. Многим может прийти в голову идея пойти в лес, но далеко не всю древесину можно просто забирать.

Главред решил разобраться, какие дрова можно собирать в лесу осенью.

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Можно ли самостоятельно забирать дрова из леса

Самовольная заготовка дров в лесу квалифицируется как незаконная вырубка и влечет за собой административную или даже уголовную ответственность.

Перечень ресурсов, которые граждане могут брать бесплатно и без каких-либо документов, четко ограничен, говорится в Лесном кодексе Украины.

Какие дрова для отопления можно собирать в лесу

Свободно, без отдельного согласования, разрешено брать то, что уже лежит на земле и не требует вмешательства в живые насаждения: сухие ветки, хвою, опавшие листья и кору. Ключевое условие - такие действия не должны наносить вред лесу.

Под эту же категорию попадают дикорастущие ягоды, грибы и травы. Исключение составляют редкие виды, занесенные в Красную книгу, которые находятся под особой охраной государства.

Какие действия считаются нарушением

Нарушением считается не только спиливание дерева. Вывоз значительных объемов древесины без подтверждающих документов рассматривается правоохранительными органами по той же логике, что и самовольная рубка, - даже если древесину не срубили собственноручно.

Основной документ, легализующий заготовку, - лесорубный билет. Без него любые работы с живыми насаждениями запрещены.

Какими дровами топить в камине - видео:

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Об источнике: Лесной кодекс Украины Лесной кодекс Украины - законодательный акт, регулирующий правовые отношения на территории Украины с целью обеспечения повышения продуктивности, усиления полезных свойств, охраны и воспроизводства лесов, удовлетворения потребностей общества и населения в древесине, техническом и лекарственном сырье, кормовых и пищевых продуктах леса, пишет Википедия.

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