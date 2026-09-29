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Рада может перейти на ночную работу из-за тревог: нардеп раскрыл возможный сценарий

Виталий Кирсанов
29 сентября 2026, 00:15
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Военное положение требует адаптировать работу Рады к ситуации с безопасностью в столице.
Рада может перейти на ночную работу из-за тревог
Рада может перейти на ночную работу из-за тревог / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

  • Верховная Рада может проводить пленарные заседания ночью
  • Одним из вариантов может стать работа в промежутках между воздушными тревогами

Верховная Рада может изменить привычный график работы и проводить пленарные заседания в ночное время, если продолжительные воздушные тревоги будут мешать депутатам полноценно работать днем. Такой сценарий в эфире "Вечер.LIVE" озвучил народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Козырь.

По его словам, руководство парламента и народные депутаты сейчас ищут варианты, которые позволят обеспечить непрерывность законотворческой работы в условиях постоянной угрозы воздушных атак. Военное положение требует адаптировать работу Рады к ситуации с безопасностью в столице.

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Козырь отметил, что одним из вариантов может стать работа в промежутках между воздушными тревогами. Если днем из-за обстрелов и продолжительных сигналов тревоги депутаты не смогут провести полноценное заседание, часть работы могут перенести на другое время.

"У нас же нет круглосуточной тревоги. Есть перерывы по 2-3 часа. Поэтому будем собираться на 2-3 часа круглосуточно, если этого потребует ситуация", - пояснил нардеп.

По словам Козыря, в парламенте уже разрабатывают механизм действий на случай, если возникнет необходимость работать таким образом.

При этом заявление депутата о возможной круглосуточной работе не означает, что Верховная Рада уже приняла решение регулярно проводить ночные заседания. Речь идет о сценарии, который рассматривается на случай длительных воздушных тревог.

Как Рада работает во время воздушных тревог

Работа Верховной Рады регулярно корректируется с учетом ситуации с безопасностью в Киеве. При объявлении воздушной тревоги пленарное заседание приостанавливается, а депутаты и сотрудники аппарата должны перейти в укрытие.

В то же время парламент уже подготовил условия, позволяющие продолжать работу непосредственно в укрытии.

Об этом 28 сентября заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. По его словам, в парламентском укрытии созданы необходимые условия не только для пребывания во время атаки, но и для полноценной работы народных депутатов.

"Мы должны сделать всё для того, чтобы по адресу улица Михаила Грушевского, 5 мы могли не просто во время атак или воздушных тревог спускаться в укрытие, как это делает всё население Украины, а и работать в укрытии", - сказал Стефанчук во время брифинга.

Спикер также сообщил, что в укрытии предусмотрена возможность голосования.

"Украинский парламент создал все условия для того, чтобы депутаты могли там работать. Мы обеспечили надлежащие условия для голосования. Уважаемые журналисты, вы были там, вы пробовали голосовать. Я думаю, что вы подтвердите, насколько это современно, удобно и не вызывает никаких вопросов", - отметил Стефанчук.

Таким образом, парламент рассматривает сразу несколько вариантов, позволяющих не останавливать законодательный процесс во время воздушных тревог: работу непосредственно в укрытии и, при необходимости, изменение графика заседаний с переносом части работы на ночное время.

Уровни воздушной тревоги
Уровни воздушной тревоги / Инфографика: Главред

Как долго будут продолжаться постоянные удары по Киеву - комментарий эксперта

Россия может ещё 2–3 недели поддерживать интенсивные атаки беспилотниками по Киеву и области, после чего темп ударов, вероятно, начнёт снижаться. Военный обозреватель связывает это с ожидаемыми ответными действиями Украины. Об этом сообщил военный обозреватель Алексей Гетьман в эфире "Ранок.LIVE".

В последние дни российские войска почти непрерывно запускают дроны по столице и Киевской области. По словам Гетьмана, такой режим не может сохраняться бесконечно.

"Это новая реальность, к ней нужно привыкать. Но она не будет продолжаться бесконечно и закончится через 2–3 недели. Почему? Потому что последуют наши мощные ответные действия", - подчеркнул Гетьман.

По мнению обозревателя, дальнейшее развитие ситуации в значительной степени будет зависеть от того, насколько ощутимым будет украинский ответ. Он считает, что именно демонстрация способности наносить противнику соизмеримый или более сильный ущерб может повлиять на его дальнейшие решения.

"Единственный способ заставить врага прекратить дронный террор - это демонстрировать силу, предпринимать симметричные ответные меры и даже больше. В таком случае у РФ исчезнет желание обстреливать Киев и область беспилотниками в течение всего дня", - отметил Гетман.

Работа во время воздушных тревог - главное

Как ранее сообщал Главред, в Украине ввели два уровня воздушной тревоги, которые определяют порядок работы бизнеса, учреждений и транспорта в зависимости от характера угрозы. Жёлтый уровень применяется во время атак дронов, а красный - в случае угрозы ракетного или комбинированного удара.

Правительство утвердило новые правила работы железной дороги и вокзалов в Украине в зависимости от уровня воздушной угрозы. Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Он подчеркнул, что при желтом уровне угрозы поезда будут ходить по расписанию, будет осуществляться посадка и высадка пассажиров. В то же время при красном уровне - посадка пассажиров и отправление поездов будут приостанавливаться, а людей будут уводить в укрытия.

Кабинет министров Украины утвердил новые правила работы медицинских учреждений в зависимости от уровня воздушной угрозы.

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О персоне: Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук - украинский правовед и политик, государственный деятель, председатель Верховной Рады Украины IX сост. с 8 октября 2021. В 2019-2021 годах - советник Президента Украины, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины (29 мая 2019-7 октября 2021), представитель президента в Верховной Раде (21 мая 2019-7 октября 2021). Доктор юридических наук и заслуженный деятель науки и техники Украины, пишет Википедия.

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