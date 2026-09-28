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Кому 29 сентября молиться о здоровье и душевной стойкости: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
28 сентября 2026, 16:13
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К святому Кириаку обращаются с молитвами о здоровье, душевной стойкости и преодолении печали.
Какой церковный праздник 29 сентября
Какой церковный праздник 29 сентября / коллаж: Главред, фото: unsplash, УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 29 сентября
  • Что можно делать 29 сентября
  • Что нельзя делать 29 сентября

Во вторник, 29 сентября, православная церковь вспоминает преподобного Кириака, известного как отшельник. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 29 сентября

Он родился в 448 году в Коринфе в благочестивой христианской семье. Его отец Иоанн был священником, а мать Евдоксия с ранних лет воспитывала сына в христианской традиции. Большую роль в духовном становлении юноши сыграл его родственник - епископ Коринфский Петр, который поставил Кириака чтецом.

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С детства Кириак проявлял особый интерес к священному писанию и внимательно относился к словам Евангелия. Особенно сильное впечатление на него произвели слова Христа о необходимости отречься от себя и следовать за ним. Именно тогда юноша решил посвятить свою жизнь служению Богу.

В 18 лет Кириак оставил родной дом и отправился в Иерусалим. С этого момента начался его многолетний путь монашеского подвига.

На Святой Земле он встретился с преподобным Евфимием Великим, одним из известных духовных наставников того времени. Евфимий заметил в молодом человеке искреннее стремление к монашеской жизни, постриг его и отправил в монастырь к преподобному Герасиму Иорданскому.

В монастыре Кириак выполнял различные послушания, много молился, соблюдал строгий пост и учился смирению. Он не стремился выделяться среди других монахов и старался прежде всего служить братии, подавляя собственную волю и избегая тщеславия.

Преподобный Герасим высоко ценил усердие и образ жизни молодого монаха. Согласно церковному преданию, он иногда брал Кириака с собой в пустыню, где они вместе проводили время в молитве и посте.

После смерти Герасима Кириак возвратился в лавру Евфимия Великого. Позже он поселился в лавре преподобного Харитона, которая была известна как Суккийская, или Старая лавра.

Именно здесь прошла значительная часть его жизни. Кириак продолжал выполнять монастырские обязанности, а со временем был рукоположен сначала в диакона, а затем в пресвитера. Одним из важных направлений его служения стали забота о храме и участие в богослужениях.

При этом со временем стремление к уединенной жизни становилось у преподобного все сильнее. В христианской традиции безмолвие понималось не просто как отказ от разговоров, а как особое духовное состояние, позволяющее человеку отстраниться от мирской суеты и сосредоточиться на молитве и Боге.

В преклонном возрасте Кириак стал уходить в еще более удаленные места пустыни. Вместе с учеником он жил в суровых условиях, питался простой пищей, проводил много времени в молитве и старался избегать всего, что могло отвлечь его от духовной жизни.

Однако известность преподобного распространялась даже далеко за пределами монастырей. К нему приходили люди, желавшие получить совет, молитвенную поддержку или наставление. Из-за этого Кириак неоднократно менял место пребывания и уходил еще дальше в пустыню, стремясь сохранить долгожданное уединение.

При этом жизнь отшельника не означала для него безразличия к происходящему в Церкви. Когда возникала угроза распространения еретических учений, преподобный выступал в защиту православной веры.

К старцу обращались не только монахи, но и другие христиане, которые искали ответы на сложные вопросы веры. Своей жизнью Кириак показывал, что духовный подвиг связан не только с молитвой и уединением, но и с верностью Христу и церковному учению.

Приметы 29 сентября

  • Теплый и сухой день - зима придет поздно, а сильных морозов ожидали не скоро.
  • Гром 29 сентября - до морозной и малоснежной или бесснежной зимы.
  • Галочки собираются большими стаями - к ясной, погожему дню.

Что нельзя делать 29 сентября

В народной традиции с этим днем связывали ряд предосторожностей. Считалось недобрым знаком отказать просящему милостыню или помощь - вместе с таким отказом человек якобы мог отвлечь от себя благополучие. Не одобряли и необдуманные покупки и расточительности: верили, что потраченные без надобности средства не принесут пользы.

Что можно делать 29 сентября

В этот день в молитвах вспоминают преподобного Кириака, прося его покровительства для находящихся в пути или ведущих уединенную жизнь. Также к святому обращаются с молитвами о здоровье, душевной стойкости и преодолении печали.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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