Кому 29 сентября молиться о здоровье и душевной стойкости: какой церковный праздник

К святому Кириаку обращаются с молитвами о здоровье, душевной стойкости и преодолении печали.

https://glavred.info/holidays/komu-29-sentyabrya-molitsya-o-zdorove-i-dushevnoy-stoykosti-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10799903.html Ссылка скопирована

Какой церковный праздник 29 сентября / коллаж: Главред, фото: unsplash, УНИАН

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 29 сентября

Что можно делать 29 сентября

Что нельзя делать 29 сентября

Во вторник, 29 сентября, православная церковь вспоминает преподобного Кириака, известного как отшельник. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 29 сентября

Он родился в 448 году в Коринфе в благочестивой христианской семье. Его отец Иоанн был священником, а мать Евдоксия с ранних лет воспитывала сына в христианской традиции. Большую роль в духовном становлении юноши сыграл его родственник - епископ Коринфский Петр, который поставил Кириака чтецом.

видео дня

С детства Кириак проявлял особый интерес к священному писанию и внимательно относился к словам Евангелия. Особенно сильное впечатление на него произвели слова Христа о необходимости отречься от себя и следовать за ним. Именно тогда юноша решил посвятить свою жизнь служению Богу.

В 18 лет Кириак оставил родной дом и отправился в Иерусалим. С этого момента начался его многолетний путь монашеского подвига.

На Святой Земле он встретился с преподобным Евфимием Великим, одним из известных духовных наставников того времени. Евфимий заметил в молодом человеке искреннее стремление к монашеской жизни, постриг его и отправил в монастырь к преподобному Герасиму Иорданскому.

В монастыре Кириак выполнял различные послушания, много молился, соблюдал строгий пост и учился смирению. Он не стремился выделяться среди других монахов и старался прежде всего служить братии, подавляя собственную волю и избегая тщеславия.

Преподобный Герасим высоко ценил усердие и образ жизни молодого монаха. Согласно церковному преданию, он иногда брал Кириака с собой в пустыню, где они вместе проводили время в молитве и посте.

После смерти Герасима Кириак возвратился в лавру Евфимия Великого. Позже он поселился в лавре преподобного Харитона, которая была известна как Суккийская, или Старая лавра.

Именно здесь прошла значительная часть его жизни. Кириак продолжал выполнять монастырские обязанности, а со временем был рукоположен сначала в диакона, а затем в пресвитера. Одним из важных направлений его служения стали забота о храме и участие в богослужениях.

При этом со временем стремление к уединенной жизни становилось у преподобного все сильнее. В христианской традиции безмолвие понималось не просто как отказ от разговоров, а как особое духовное состояние, позволяющее человеку отстраниться от мирской суеты и сосредоточиться на молитве и Боге.

В преклонном возрасте Кириак стал уходить в еще более удаленные места пустыни. Вместе с учеником он жил в суровых условиях, питался простой пищей, проводил много времени в молитве и старался избегать всего, что могло отвлечь его от духовной жизни.

Однако известность преподобного распространялась даже далеко за пределами монастырей. К нему приходили люди, желавшие получить совет, молитвенную поддержку или наставление. Из-за этого Кириак неоднократно менял место пребывания и уходил еще дальше в пустыню, стремясь сохранить долгожданное уединение.

При этом жизнь отшельника не означала для него безразличия к происходящему в Церкви. Когда возникала угроза распространения еретических учений, преподобный выступал в защиту православной веры.

К старцу обращались не только монахи, но и другие христиане, которые искали ответы на сложные вопросы веры. Своей жизнью Кириак показывал, что духовный подвиг связан не только с молитвой и уединением, но и с верностью Христу и церковному учению.

Приметы 29 сентября

Теплый и сухой день - зима придет поздно, а сильных морозов ожидали не скоро.

Гром 29 сентября - до морозной и малоснежной или бесснежной зимы.

Галочки собираются большими стаями - к ясной, погожему дню.

Что нельзя делать 29 сентября

В народной традиции с этим днем связывали ряд предосторожностей. Считалось недобрым знаком отказать просящему милостыню или помощь - вместе с таким отказом человек якобы мог отвлечь от себя благополучие. Не одобряли и необдуманные покупки и расточительности: верили, что потраченные без надобности средства не принесут пользы.

Что можно делать 29 сентября

В этот день в молитвах вспоминают преподобного Кириака, прося его покровительства для находящихся в пути или ведущих уединенную жизнь. Также к святому обращаются с молитвами о здоровье, душевной стойкости и преодолении печали.

Больше новостей:

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред