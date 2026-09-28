Россия нанесла смертельный удар по Днепру: есть погибшие, много раненых

Оккупанты запустили дроны по очень людному месту. В ОВА сообщили подробности.

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Россия нанесла смертельный удар по Днепру / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Кратко:

Российские дроны атаковали Днепр

Враг нанес удар по центру города

В результате атаки есть погибшие и раненые

Страна-агрессор Россия днём 28 сентября атаковала Днепр беспилотниками. В результате обстрела погибли 3 человека, ещё 12 получили травмы. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

На месте удара возник пожар в административном здании. Людей, оказавшихся заблокированными на верхних этажах, спасатели эвакуировали с помощью автолестницы.

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"По предварительным данным, спасатели спасли 49 человек", - говорится в сообщении.

Вражескую атаку подтвердил и глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Он отметил, что армия РФ в разгар рабочего дня атаковала офисный центр, рядом с которым нет ни одного военного объекта.

"Рядом - жилые дома, парк, библиотека, офисы, магазины. Центр Днепра. Посреди рабочего дня здесь - сотни людей. Именно сюда нанесли удар россияне", - подчеркнул он.

В 14:00 Ганжа обновил информацию о последствиях вражеской атаки. Пострадали 15 человек, две женщины госпитализированы. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Когда интенсивность обстрелов РФ может снизиться

Главред писал, что по данным мониторингового канала "єРадар", атаки России ударными дронами могут измениться. Причиной изменения характера ударов по Украине станут погодные условия.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Из-за увеличения облачности, низкой границы облаков и осадков мониторы предполагают, что врагу придется снизить интенсивность применения реактивных БПЛА против Украины.

Однако общая угроза при этом вряд ли уменьшится, ведь оккупанты могут сделать больший акцент на обычных "Геранях-2" и нарастить количество их запусков.

Удары РФ по Днепру и области - последние новости

Напомним, Главред писал, что 22 сентября российские войска одновременно нанесли удары по промышленным предприятиям в трех городах области. На объектах в Днепре, Кривом Роге и Павлограде вспыхнули пожары.

Ранее, 19 сентября, РФ атаковала Днепр беспилотниками. В городе разразился пожар, стало известно о пострадавших в результате вражеской атаки на торговый центр.

Накануне стало известно, что Россия 12 сентября атаковала город Днепр. Враг трижды бил по одному предприятию. Информация о пострадавших тогда не поступала.

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О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа - украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

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