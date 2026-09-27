Оккупанты продвинулись вблизи ключевого города: что происходит на фронте

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- Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
- Оккупационные войска продвинулись на Покровском направлении
Аналитический проект DeepState обновил интерактивную карту боевых действий, зафиксировав изменения на фронте. Оккупационная армия РФ продвинулась в Донецкой области.
О ситуации на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили в воскресенье, 27 сентября.
Где зафиксировано продвижение оккупантов
По информации аналитиков, на Покровском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи города Белицкое Добропольской городской общины Покровского района.
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Белицкого", - говорится в сообщении.
Что говорят в Генштабе
Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, на Покровском направлении враг совершил 26 атак. По уточненной информации, оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Дорожное, Анновка, Новый Донбасс, Белицкое, Доброполье, Светлое, Гулево, Сергеевка, Молодецкое, Новониколаевка, Краснополье и Новопавловка.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 221 боевое столкновение.
РФ готовит наступление сразу по четырём направлениям
Главред писал, что, по словам Романа Свитана, первое направление, где противник скопил силы, - Ореховско-Гуляйпольский участок. Там россияне развернули мощный тыловой узел и уже наносили удары по мостам, готовя переброску резервов.
Второй плацдарм сосредоточен в районе Мирнограда, откуда противник рассчитывает развивать наступление через Доброполье. Третий мощный плацдарм противник сформировал в районе Константиновки, Часового Яра и Бахмута, опираясь на развитую тыловую инфраструктуру Горловско-Енакиевской агломерации.
Четвёртое направление активности РФ - Харьковская область, где действует Третий армейский корпус и где ключевой целью противника является выход на Великий Бурлук.
Ситуация на фронте - последние новости
Как писал ранее Главред, украинские войска достигли новых результатов на Лиманском направлении в рамках операции "Вивальди". Кроме того, подразделения Десантно-штурмовых войск успешно выполняют задачи в рамках еще одной операции активной обороны.
Напомним, Россия распространяет заявления о якобы захвате населенных пунктов в Харьковской области, однако эти действия не свидетельствуют о масштабном наступлении. Москва таким образом пытается оказать информационное давление и заставить Украину изменить распределение резервов.
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что украинские военные добиваются успехов в направлении Лимана в Донецкой области. Операция продолжается.
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Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.
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