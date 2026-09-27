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Оккупанты продвинулись вблизи ключевого города: что происходит на фронте

Инна Ковенько
27 сентября 2026, 19:54
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Оккупационные войска продвинулись на Покровском направлении фронта.
Враг продвинулся в районе Белицкого
Враг продвинулся в районе Белицкого / Коллаж: главред, фото: DeepState, 23-я ОМБр

Главное:

  • Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
  • Оккупационные войска продвинулись на Покровском направлении

Аналитический проект DeepState обновил интерактивную карту боевых действий, зафиксировав изменения на фронте. Оккупационная армия РФ продвинулась в Донецкой области.

О ситуации на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили в воскресенье, 27 сентября.

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Где зафиксировано продвижение оккупантов

По информации аналитиков, на Покровском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи города Белицкое Добропольской городской общины Покровского района.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Белицкого", - говорится в сообщении.

Продвижение противника в районе Белицкого
Продвижение врага вблизи Белицкого / Фото: DeepState

Что говорят в Генштабе

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, на Покровском направлении враг совершил 26 атак. По уточненной информации, оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Дорожное, Анновка, Новый Донбасс, Белицкое, Доброполье, Светлое, Гулево, Сергеевка, Молодецкое, Новониколаевка, Краснополье и Новопавловка.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 221 боевое столкновение.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

РФ готовит наступление сразу по четырём направлениям

Главред писал, что, по словам Романа Свитана, первое направление, где противник скопил силы, - Ореховско-Гуляйпольский участок. Там россияне развернули мощный тыловой узел и уже наносили удары по мостам, готовя переброску резервов.

Второй плацдарм сосредоточен в районе Мирнограда, откуда противник рассчитывает развивать наступление через Доброполье. Третий мощный плацдарм противник сформировал в районе Константиновки, Часового Яра и Бахмута, опираясь на развитую тыловую инфраструктуру Горловско-Енакиевской агломерации.

Четвёртое направление активности РФ - Харьковская область, где действует Третий армейский корпус и где ключевой целью противника является выход на Великий Бурлук.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал ранее Главред, украинские войска достигли новых результатов на Лиманском направлении в рамках операции "Вивальди". Кроме того, подразделения Десантно-штурмовых войск успешно выполняют задачи в рамках еще одной операции активной обороны.

Напомним, Россия распространяет заявления о якобы захвате населенных пунктов в Харьковской области, однако эти действия не свидетельствуют о масштабном наступлении. Москва таким образом пытается оказать информационное давление и заставить Украину изменить распределение резервов.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что украинские военные добиваются успехов в направлении Лимана в Донецкой области. Операция продолжается.

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Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

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