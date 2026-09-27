Когда перехватчики начнут массово сбивать дроны РФ: Буданов назвал сроки

Главное из заявления Буданова:
- Массовое применение перехватчиков начнется через несколько месяцев
- Прототипы испытывают в ходе боевых заданий
- Главная задача - наращивание производства
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов рассказал, когда Украина может начать полноценное сбивание российских реактивных дронов перехватчиками.
В комментарии Новини.Live он заявил, что массовое применение перехватчиков может начаться через несколько месяцев
По его словам, развертывание дронов-перехватчиков в крупных масштабах ожидается в течение ближайших нескольких месяцев.
Он добавил, что испытания новых образцов техники сейчас проводятся непосредственно в ходе боевых задач. Кроме того, уже есть успешные результаты по уничтожению воздушных целей россиян.
"Мы же сейчас тестируем прототипы не как раньше в лабораториях, а в реальных условиях, и они выполняют свою работу", - сказал Буданов.
Руководитель Офиса президента подчеркнул, что на данный момент ключевой задачей является существенное расширение масштабов производства таких комплексов.
Видео можно посмотреть по ссылке.
Когда Украина сможет создать недорогие ракеты-перехватчики
Внештатный советник президента по технологическим вопросам, эксперт в области технологий Сергей "Флеш" Бескрестнов говорил, что у Украины есть около полугода, чтобы создать собственные недорогие ракеты-перехватчики, способные противостоять новому типу российских малых крылатых ракет.
По его словам, логика противника строится на опережении: в Москве рассчитывают, что столица вскоре будет прикрыта новым классом средств ПВО, и уже готовят то, что сможет обойти эти средства.
"Россияне также понимают, что у нас сейчас появятся реактивные перехватчики и мы прикроем Киев. Но они сейчас работают над созданием и делают ставку на следующую итерацию. Это уже маленькие крылатые дешевые ракеты", - отметил "Флеш".
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, Россия в ночь на 27 сентября атаковала Киев ударными дронами. Пожары вспыхнули в двух районах столицы, погиб мужчина. В Соломенском районе города в результате попадания БПЛА произошло возгорание одноэтажного здания СТО.
Трое человек погибли и еще четверо получили ранения в результате российских ударов по Запорожской области. Двое человек - мужчина и женщина - погибли в Новотаврийске, где оккупанты нанесли удар по гражданскому транспорту.
В ночь на 26 сентября российская оккупационная армия атаковала дронами Киев, Харьков и Запорожье. В результате атаки зафиксированы разрушения и пожары. В частности, четыре человека пострадали в результате атаки дронов на Харьков и пригород.
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О персоне: Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. по 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.
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