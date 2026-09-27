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Отнюдь не "доченька": как правильно сказать на украинском языке

Дарья Пшеничник
27 сентября 2026, 11:43
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Международный день дочери отмечается в четвертое воскресенье сентября, а в связи с этим праздником лингвисты напомнили о ударениях и ласковых формах слова.

Отнюдь не
Как правильно назвать девочку на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: magnific

Вы узнаете:

видео дня
  • Когда в этом году отмечают День дочери
  • Какие еще даты посвящены девочкам
  • Как правильно расставлять ударения в слове "донька"

Международный день дочери в этом году отмечают 27 сентября - праздник привязан не к конкретному числу, а к четвертому воскресенью сентября, поэтому каждый год дата сдвигается. В разных странах она может отличаться.

Истоки праздника - далеко не праздничные. Он появился в Индии, где до недавнего времени рождение девочки воспринималось как бремя для семьи, а сама идея праздника заключалась в борьбе со стигмой и признании ценности девочек в семье и обществе.

Впоследствии инициатива вышла за пределы одной страны. Сейчас многие государства параллельно отмечают и Международный день дочери, и свои национальные праздники.

Какие еще даты посвящены девочкам

Помимо сентябрьского воскресенья, в календаре есть как минимум две близкие по смыслу даты. 12 января отмечается Всемирный день дочери.

Отдельно стоит 11 октября - Международный день девочек. Он был официально утверждён Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 году резолюцией 66/170 и направлен на защиту прав и расширение возможностей девочек во всём мире.

"Дочка" или "донька": что говорит украинский язык

Чаще всего спор возникает вокруг самого слова. Движение "За язык" подчеркивает, что выбирать между двумя вариантами не придется - оба являются исконно украинскими, а вот русская калька "дочь" в украинской речи неприемлема.

Проблема скорее в ударении. Правильно говорить "дОнька", хотя в быту слово регулярно произносят как "донькА".

Разница между словами - стилистическая. "ДОнька" имеет ласковый оттенок, тогда как "дочкА", помимо основного нейтрального значения, используется еще и как ласковое обращение пожилого человека к молодой женщине.

Этот второй оттенок зафиксирован в украинской классике.

"Мавка: Ох, як довго я спала. Лісовик: Довго, дочко", - читаем у Леси Украинки.

Есть и другие ласковые формы, которые стоит вернуть в активный обиход: "доня" и уменьшительно-ласковое "донечка". А вот "доченька" - ошибочный вариант.

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Об источнике: "За Мову UA"

"За Мову UA" - это общественное движение, созданное после начала полномасштабного вторжения в 2022 году, которое выросло из инициативы "Единые" и ставит своей целью поддержку и популяризацию украинского языка посредством культурных, образовательных и спортивных мероприятий, в частности, ежегодный забег "Бегу за язык".

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