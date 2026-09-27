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Путин может завершить войну "хоть завтра": Келлог объяснил, что мешает РФ вывести войска

Дарья Пшеничник
27 сентября 2026, 10:27
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Генерал убежден, что боевой потенциал РФ не позволяет Кремлю достичь заявленных целей, а реальные завоевания армии РФ на фронте составляют всего 1 % территории.
Путин, Келлог
Келлог подчеркнул, что Путин не сможет захватить всю Украину / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Главное из заявления Келлога:

  • Путин способен остановить войну "уже завтра"
  • РФ захватила всего на 1% больше территории
  • Возвращение солдат угрожает Кремлю изнутри

видео дня

Война в Украине может завершиться почти мгновенно - всё зависит от одного решения Кремля, которое Владимир Путин отказывается принимать. Такую оценку дал бывший спецпредставитель США по вопросам Украины генерал Кит Келлог, сообщает AFP.

Формула выхода, по мнению генерала, предельно проста и не требует ни переговорных площадок, ни уступок со стороны Киева.

"Эта война могла бы закончиться хоть завтра - это было бы очень просто. Путину достаточно лишь объявить о победе и вернуться домой", - сказал Келлог.

Военных ресурсов для реализации максималистских целей у Кремля нет: установить контроль над всей страной Россия не способна чисто технически. Украинское сопротивление Келлог оценивает как фактор, который не изменится независимо от давления.

"Украинцы не отдадут свои земли добровольно. Это мощная боевая сила; они действуют чрезвычайно эффективно", - подчеркнул он.

Признаков победы на фронте нет

Публичные нарративы Москвы об успехах генерал называет оторванными от реального положения дел на линии соприкосновения. Свой тезис он подкрепляет перечнем задач, которые армия РФ не выполнила за годы полномасштабного вторжения.

"Знаете, их понимание победы сильно отличается от моего. Они так и не форсировали Днепр. Они не взяли Харьков. Не взяли Киев. Не подчинили себе крупные города. Они захватили лишь на 1% больше территории, чем в самом начале вторжения. Это не победа", - отмечает Келлог.

Цена этих результатов, по мнению генерала, неоправданна. По его словам, российский лидер сознательно расходует личный состав в масштабах, не имеющих никакого рационального объяснения, и такая готовность жертвовать солдатами выглядит нелепо.

Внутренний риск для Кремля

Препятствие для прекращения боевых действий лежит не на фронте, а внутри России. Келлог предполагает, что Путина беспокоит сценарий, при котором завершение войны и массовое возвращение военных домой обернется внутренней дестабилизацией и беспорядками.

В то же время генерал убежден, что российский лидер не получит никакого благоприятного для себя исхода этой войны, и это понимание должно прийти к нему раньше, чем армия РФ исчерпает свои ресурсы.

Назван единственный сценарий и условие завершения войны

"Главред" писал, что, по словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, завершение войны зависит от того, утратит ли Россия способность продолжать боевые действия, а ключевым условием этого может стать масштабный экономический и внутренний кризис в РФ.

Пока Владимир Путин остается у власти, Москва будет продолжать воевать. Кроме того, Загородний отметил, что публичные заявления Киева о стремлении завершить войну связаны также с необходимостью сохранять международную поддержку. В то же время перспективы завершения боевых действий он связывает прежде всего с ситуацией внутри России.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что США проведут новый раунд переговоров с Украиной и страной-агрессором Россией о прекращении войны. Они состоятся в течение 10 дней после того, как украинская сторона проинформирует европейцев о новых деталях, а американские переговорщики проведут встречу с россиянами.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что украинские войска превосходят противника на поле боя и фактически выигрывают войну, поэтому Кремль должен без промедления сесть за стол переговоров.

Зеленский также заявил, что требования России признать её суверенитет над Крымом, Донецкой и Луганской областями, а также оккупированными частями Херсонской и Запорожской областей вышли из переговорной повестки дня.

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Об источнике: AFP

Агентство Франс-Пресс (фр. L'Agence France-Presse, AFP) - французское информационное агентство, основанное в 1944 году в Париже. На сегодняшний день является одним из крупнейших международных поставщиков новостей (третьим после Associated Press и Reuters).

В структуру AFP входят 200 информационных бюро в 150 странах мира, в которых работает около 2326 журналистов. Новости агентства транслируются на нескольких иностранных языках: французском, английском, арабском, португальском, испанском, китайском и немецком, пишет Википедия.

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война в Украине Кит Келлог
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