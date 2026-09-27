Что делать с косточкой авокадо: семь способов дать ей вторую жизнь дома

От дерева в горшке до новогоднего украшения - косточка авокадо может прожить вторую жизнь.

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Что делать с косточкой авокадо вместо того, чтобы её выбрасывать / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Читайте в материале:

Как вырастить авокадо из косточки

Как сделать краситель, скраб и шампунь

Как использовать авокадо в компосте и новогоднем декоре

Большинство людей выбрасывают косточку авокадо сразу после того, как съедена мякоть. И делают они это напрасно. В необработанном виде она годами не разлагается в компосте, зато может стать сырьём для домашней косметики, натурального красителя или даже новогоднего украшения.

Консультант по экологичному образу жизни Элизабет Уоддингтон рассказала изданию Rural Sprout о семи способах дать косточке вторую жизнь, вместо того чтобы отправлять её в мусорное ведро.

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Выращивнаие авокадо в горшке

Самый очевидный вариант - попробовать вырастить из косточки новое растение. Для этого косточку аккуратно очищают и определяют, где верх (более острый конец), а где низ (более широкий, плоский конец).

В косточку по кругу, примерно по "экватору", вставляют несколько зубочисток - они удерживают косточку на краю стакана с водой так, чтобы нижняя часть была погружена примерно наполовину.

Воду нужно регулярно доливать, а косточку держать в солнечном месте - процесс прорастания может занять до восьми недель. Появляется корешок, которому нельзя давать пересыхать, а позже наверху проклюнется росток.

Когда стебель вырастет примерно до 15 см, его подрезают наполовину - это стимулирует новое ветвление. Когда росток снова достигнет 15 см, саженец переносят в питательную, богатую гумусом почву и продолжают обеспечивать ему максимум солнца.

Гарантии, что такое дерево когда-нибудь будет плодоносить, нет - а если и будет, то через годы. Однако даже без плодов оно вполне может стать декоративным домашним растением.

Компост, краситель и уход за собой

Косточка авокадо содержит кальций, магний и немало калия - полезные элементы для растений. В целом виде она разлагается долго, но измельчённая или натёртая на тёрке становится неплохим дополнением к компостной куче или мульче под растениями. Благодаря высокому содержанию калия такая подкормка особенно пригодится цветущим и плодовым культурам.

Из косточек также делают мягкий розовый натуральный краситель для тканей, домашний ополаскиватель для волос как альтернативу магазинному шампуню, а высушенные и измельчённые косточки - основу для скраба для лица, который также можно сочетать с мякотью авокадо, полезной для кожи.

Декор: от ветряного колокольчика до ёлочного украшения

Косточки можно нанизать вместе с шишками, ракушками или другими природными материалами - и получить самодельный мобиль или ветряной колокольчик для дома или сада. Чтобы такое изделие дольше сохранялось, косточки предварительно сушат и обрабатывают льняным маслом или экологичным лаком.

Ещё один вариант - превратить косточки в новогодние украшения: покрасить, вырезать узор или выжечь его техникой пирографии, а затем покрыть натуральным маслом или воском, чтобы сохранить природный оттенок дерева.

Ранее Главред писал, выращивание фруктовых деревьев из косточек и семян - это доступный способ начать обустраивать свой собственный фруктовый сад. Некоторые плодовые деревья, такие как персики и вишни, легко выращиваются из отходов с минимальными усилиями. Детальнее читайте в материале: Экономия на саженцах: какие фруктовые деревья легко вырастить из косточки.

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Об источнике: Rural Sprout Rural Sprout - это популярный англоязычный онлайн-ресурс, посвященный садоводству, огородничеству, домашнему хозяйству и экологичному образу жизни. Его главный слоган: "Down to earth gardening for everyone". Сайт позиционирует себя как практическое руководство для людей, стремящихся к большей самодостаточности и осознанности. Основные темы материалов: Садоводство и огородничество: подробные инструкции по посадке, сезонному уходу (например, подкормке, обрезке), борьбе с вредителями, сбору и максимизации урожая овощей, ягод и зелени.

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