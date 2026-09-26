Магнитная буря ударит с новой силой: Землю охватил 5-балльный шторм

Исследователи объяснили, когда закончится период магнитных бурь.

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Прогноз магнитных бурь на 26–28 сентября / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой силы будет магнитная буря 26 сентября

Как изменится геомагнитная обстановка к началу следующей недели

Третий день подряд Землю "сотрясают" магнитные бури. Сегодня, 26 сентября, геомагнитный шторм достиг красного уровня. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

К-индекс 5 соответствует красному уровню, то есть сильным магнитным колебаниям. Солнечная вспышка В8 соответствует зеленому уровню. Резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, также находится на зеленом уровне.

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Геомагнитная активность 26–28 сентября / фото: скриншот

Но уже завтра, 27 сентября, К-индекс составит 3, что соответствует зеленому уровню. В понедельник показатель снизится до 2.

Об источнике: Meteoagent Meteoagent - это специализированный сервис и мобильное приложение для метеозависимых людей, которое прогнозирует резкие изменения погоды, солнечные вспышки, магнитные бури и резонанс Шумана.

По данным Британской геологической службы, магнитная буря, начавшаяся сегодня, не будет длительной. К 28 сентября геомагнитная активность стабилизируется.

Магнитные бури 26–28 сентября / фото: скриншот

Как магнитные бури влияют на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца. Также распространены и другие симптомы. Речь идет о:

слабости

сонливости

боли в спине и суставах

повышенном давлении

обострении хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить свое самочувствие, а именно:

Ограничивать употребление жирной, острой и мучной пищи;

Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;

Проводить время на свежем воздухе и совершать пешие прогулки;

Регулярно проветривать комнаты.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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