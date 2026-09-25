Украинцев может ждать легкая зима: нардеп сказал, какой будет ситуация со светом

Состояние генерации и готовность сетей позволяют ожидать, что холода пройдут более мягко, несмотря на угрозу новых ударов по инфраструктуре.

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Какой будет зима для украинской энергосистемы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

Зима может пройти легче, чем два предыдущих сезона

Ключевые факторы - состояние генерации и защита сетей

Рассчитывать на перерыв в ударах РФ не стоит

Украина готовится к очередному сложному отопительному сезону в условиях постоянной угрозы со стороны страны-агрессора России. Впрочем, несмотря на все опасения, предстоящая зима с точки зрения энергообеспечения может оказаться значительно легче предыдущих. Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк в эфире программы Ранок.LIVE.

По его словам, ключевыми факторами, которые позволят пережить зимние холода с меньшими потерями и ограничениями для потребителей, являются текущее состояние отечественной генерации и комплексная подготовка энергосетей к возможным чрезвычайным ситуациям.

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В то же время он призвал не питать иллюзий относительно намерений России или возможных договоренностей в кулуарах.

"Россия не пойдет ни на какое энергетическое перемирие, и мы должны рассчитывать на то, что нам предстоит выстоять, несмотря на любые российские атаки", - подчеркнул Нагорняк.

Депутат добавил, что, несмотря на удары по критической инфраструктуре, восстановленные мощности и проведенные меры по защите объектов дают основания ожидать, что украинцы встретят зимний период в значительно лучших условиях, чем ожидалось.

"Ситуация со светом этой зимой будет значительно лучше", - подытожил он.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Какой план РФ по ударам по энергетике Украины

Министр энергетики Денис Шмыгаль говорил, что Россия подготовила два подробных документа относительно зимней кампании против энергетики Украины, в которых определены конкретные объекты, количество и типы вооружения для их поражения.

По его словам, отдельные планы предусмотрены для Киева, Харькова, Одессы и других крупных городов.

Он добавил, что российские планы охватывают гораздо более широкий круг объектов, чем непосредственно электростанции. Среди потенциальных целей - системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также интерконнекторы, через которые Украина получает электроэнергию из Европы и которые связаны с энергосистемой через Днепр.

"Там два больших документа, очень хладнокровно и очень четко прописанных. С таблицами, с количеством оружия, необходимого для каждого объекта, чтобы его уничтожить. Виды оружия - от баллистических ракет до реактивных и обычных дронов", - отметил министр.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Отключение света - последние новости

Как сообщал Главред, Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, в результате чего 24 сентября произошли отключения электроэнергии в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Одесской и Винницкой областях.

22 сентября из-за российских атак дронов и артиллерийских обстрелов без электроснабжения остались потребители в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Николаевской, Черниговской и Сумской областях.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев отметил, что ситуация с энергоснабжением может измениться зимой. Сложнее всего будет населенным пунктам вблизи зоны боевых действий.

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О персоне: Сергей Нагорняк Сергей Нагорняк - предприниматель, бывший директор предприятия розничной торговли. В настоящее время - народный депутат IX созыва от фракции "Слуга народа". Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Руководитель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, пишет Википедия.

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