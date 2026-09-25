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Часть армии РФ осталась без дронов: партизаны устроили мощную диверсию

Анна Косик
25 сентября 2026, 10:52
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Планы командования РФ по поставке партии дронов на фронт сорваны.
Часть армии РФ осталась без дронов: партизаны устроили мощную диверсию
В Свердловской области загорелся склад с дронами / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Что сообщили партизаны:

  • В Свердловской области уничтожен склад дронов РФ
  • Оккупанты должны были отправить БПЛА со склада на передовую

Партизаны движения "Атеш" уничтожили склад беспилотников в Свердловской области страны-агрессора России. Оккупанты планировали отправить БПЛА в зону боевых действий в Украине.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Атеш". Там отметили, что среди уничтоженной техники были ценные БПЛА-гексакоптеры, которые оккупационные войска использовали для выполнения ключевых задач на передовой.

видео дня

"Эти аппараты применяются для доставки боеприпасов, провизии и медикаментов, нанесения ударов путем сброса фугасных боеприпасов, а также для дистанционного минирования - установки противопехотных и противотанковых мин с воздуха", - пояснили партизаны.

Агенты движения добавили, что каждый сожженный склад и уничтоженная единица техники - это спасенные жизни и еще один шаг к разгрому агрессора.

Что известно о партизанском движении "Атеш"
Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика: Главред

Когда РФ не сможет продолжать боевые действия - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, Украина перешла в завершающую фазу противостояния с Россией и уже располагает ресурсами для того, чтобы лишить врага способности вести боевые действия.

Сейчас главной задачей Украины является уничтожение нефтеперерабатывающих заводов на территории РФ, особенно тех, которые производят дизельное топливо. Когда украинские военные это сделают, враг остановится.

Диверсии в России - последние новости

Напомним, Главред писал, что в конце августа агенты партизанского движения "Атеш" сообщили о диверсии на железнодорожной линии в Белгородской области. По их данным, были выведены из строя два релейных шкафа, обеспечивавшие работу железнодорожной автоматики.

Ранее партизаны "Атеш" провели успешную операцию в Санкт-Петербурге. В результате был уничтожен тепловоз и нарушена нефтяная логистика в северо-западном регионе России.

Накануне партизаны также ослабили противовоздушную оборону Подмосковья. Агенты движения "Атеш" нарушили работу нескольких башен связи в районах Путилково, Коммунарки и Домодедово Московской области.

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Об источнике: движение "Атеш"

"Атеш" - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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