Что нельзя хранить под кроватью: эксперты назвали вещи, которые легко повредить

Вы узнаете:
- Что нельзя хранить под кроватью
- Какие вещи могут испортиться от пыли и влаги
- Что можно безопасно хранить под кроватью
У многих под кроватью есть место для хранения вещей. Нередко люди кладут туда не только постельное белье, но и бытовые предметы и одежду. Оказалось, что иногда такое хранение может плохо закончиться.
Главред узнал, что эксперты Eva Magazin объяснили, какие вещи лучше не хранить под кроватью и почему.
Что нельзя класть под кровать
Распространенной привычкой является задвигать обувь под кровать. Но от нее стоит избавиться, так как в таких условиях обувь быстро деформируется и покрывается пылью.
Не выдерживает таких условий и бумага. Важные документы под воздействием влаги и плохой вентиляции постепенно повреждаются. Поэтому их не стоит хранить под кроватью. Лучше выделить место для документов в специальных папках в шкафу.
"Рискованным является и хранение техники. Старые телефоны, камеры, зарядные устройства и запутанные кабели страдают от пыли и влажности, а в нужный момент их банально не удается найти", - отметили специалисты.
Сезонный текстиль, например, рождественский декор, летнюю одежду, теплые одеяла также не всегда стоит хранить под кроватью. Если они лежат в обычном пакете или открытой коробке, ткани впитывают запахи и пыль. Спасают ситуацию герметичные боксы или вакуумные пакеты, куда складывают исключительно чистые и сухие вещи.
Сумки, украшения и аксессуары для волос хранить под кроватью, в первую очередь, просто неудобно. Поэтому для них стоит найти место на уровне глаз: на вешалках, полках или в упорядоченных ящиках.
Условия хранения под кроватью могут не подойти и изделиям из кожи. Куртки, обувь и сумки от пыли и влаги пересыхают и трескаются. Также на них может появиться плесень.
Что безопасно хранить под кроватью
Место под кроватью стоит оставить для гостевого постельного белья в герметичной коробке, одеял в вакуумных пакетах, прочного сезонного текстиля, легких бытовых мелочей и декора в плотных контейнерах.
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Об источнике: EVA Magazin
ЕVA Magazin - популярный венгерский онлайн-журнал для женщин, освещающий темы здоровья, психологии, семьи, красоты, стиля жизни, дома, кулинарии, путешествий и саморазвития. Издание также публикует интервью, советы экспертов, жизненные истории и тематические подкасты. Контент ориентирован на широкую женскую аудиторию и сочетает практические рекомендации с материалами о современных тенденциях и повседневной жизни.
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