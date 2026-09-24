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Украина договорилась о ракетах для Patriot - ПВО ждет серьезное усиление

Алексей Тесля
24 сентября 2026, 22:03
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Украина достигла договоренностей о поставке ракет для систем Patriot, рассказал президент.
Украина договорилась о ракетах для Patriot — ПВО ждет серьезное усиление
Украине передадут ракеты для Patriot / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, US Army

Главное:

  • ПВО Украины ждет укрепление, заявил Зеленский
  • Достигнута договоренность о поставке ракет для систем Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности относительно нового пакета ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Такими данными глава государства поделился во время встречи с представителями украинской общины в США.

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"Сегодня мы договорились, не буду говорить с кем, о поставке ракет для систем Patriot. Это важное решение", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что участие в мероприятиях в рамках Генеральной Ассамблеи ООН позволило Украине усилить международную поддержку.

По его словам, Киев подписал соглашение о безопасности с Австралией - первую такую договоренность со страной, не входящей в НАТО и Европейский Союз.

Инфографика patriot, патриот
/ Главред

Производство ракет для Patriot: когда ждать результата

После заявления Дональда Трампа о возможном развертывании в Украине производства ракет-перехватчиков для американских комплексов Patriot специалисты оценили реальные сроки реализации такого проекта.

Создать полноценную производственную цепочку за короткий период будет крайне сложно. Для этого Украине необходимо получить соответствующие технологии, подготовить предприятия, закупить и смонтировать специализированное оборудование, обеспечить производство квалифицированными кадрами, а также организовать бесперебойное поступление необходимых компонентов.

Эксперты предполагают, что при условии оперативного принятия всех ключевых решений и отсутствии серьезных задержек первые ракеты, изготовленные в Украине, могут быть произведены ориентировочно в течение одного-двух лет.

Необходимость такого производства становится более очевидной на фоне наращивания Россией объемов выпуска баллистических ракет, включая боеприпасы для оперативно-тактических комплексов "Искандер-М".

Напомним, Главред сообщал - министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что налаживание производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине - это длительный процесс, который потребует многих недель подготовки.

Ранее основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный считает, что после запуска производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине первые изделия могут появиться не раньше, чем через год-полтора.

Как сообщалось, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова начать производство зенитных ракет для систем Patriot, однако для запуска требуется окончательное согласование со стороны США.

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ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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Владимир Зеленский война России и Украины ЗРК Patriot
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